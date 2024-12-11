Неправильно. Врачи назвали методы, которые не помогут сбить температуру

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева со своими коллегами ответила на самые распространенные вопросы о температуре.
Помогает ли сбить температуру у детей обтирание водкой?
«Это категорически неправильно, этого категорически нельзя делать, потому что кожа ребенка всасывает этиловый спирт. То есть по сути дела он выпивает этот спирт и отравляется им. Более того, если вы дадите ему жаропонижающее, смесь того же парацетамола с этиловым спиртом даст тяжелейшие осложнения на печень», — пояснил иммунолог Андрей Продеус.
Для ребенка такое обтирание будет сродни тому, что он выпил алкоголь сам. Взрослых обтирать спиртом не запрещено, но там требуется столько его, что никто не хочет столько тратить.
Помогает ли чай с малиной от температуры?
В малине содержится салицилат, заявила Малышева. «Один из самых известных препаратов для снижения температуры — ацетилсалициловая кислота — это салицилат», — предупредила Малышева.
Но дело в том, подчеркнул офтальмолог Михаил Коновалов, что в 100 граммах малины содержится 5 мг этих салицилатов. А в таблетке препарата — 500 мг, то есть в 100 раз больше, чем в 200 граммах малины, даже не в чашке чая. «Добиться эффекта от чая вряд ли возможно. Другой вопрос, что вы употребляете жидкость и в какой-то степени это вам тоже помогает бороться с простудой», — пояснил Коновалов.
Медики против чая с малиной ничего не имеют, но при этом ожидать от нее какого-то особого эффекта не приходится, так что жаропонижающие отменять нельзя.
Можно ли мыться при температуре?
Не можно, а нужно, заявили врачи. «Высокая температура вызывает потоотделение. И это приводит к благоприятной среде для развития микробов. Поэтому лучше принять душ, и все это смыть. Кроме того, если вы принимаете прохладный душ, то это физически снижает вашу температуру», — подчеркнул кардиолог Герман Гандельман.
Принимать жаропонижающее при невысоких цифрах подъема — нормально?
У взрослых обычно рекомендуется дожидаться повышения температуры до 38,5 градусов и только потом сбивать. Выше ждать не стоит, так как большая температура и воспаление могут привести к нежелательным последствиям для организма.
«Для ребенка критичными становятся цифры 38 градусов, так как повышается вероятность судорог, так называемая судорожная готовность. И это серьезное осложнение. Но в педиатрическом сообществе считается, что если ребенок плохо переносит температуру, когда она на уровне 37,5−37,8 градусов, чувствует себя плохо, у него выраженное недомогание, выраженный болевой синдром в мышцах, то лучше ему дать жаропонижающий препарат, который сделает его состояние более комфортным. Это называется симптоматическое лечение», — пояснил иммунолог Продеус.
Кардиолог Гандельман добавил, что такая же рекомендация относится и ко взрослым людям, особенно пожилым.
В каком месте измеряется самая точная температура?
«Самое точное место для измерения температуры — внутренние части организма. Особенно прямая кишка. Вторая по уровню точности зона — под языком. Но если вы попили горячий чай или съели что-то холодное, показатели могут быть выше или ниже. Третье место — это ухо. Более точные варианты — это там, где кожа меньше контактирует с воздухом», — пояснил Гандельман.
При этом важно понимать, что при измерении температуры во рту, он должен быть закрыт, то есть нельзя разговаривать в процессе.