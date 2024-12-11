Неправильно. Врачи назвали методы, которые не помогут сбить температуру

Но дело в том, подчеркнул офтальмолог Михаил Коновалов, что в 100 граммах малины содержится 5 мг этих салицилатов. А в таблетке препарата — 500 мг, то есть в 100 раз больше, чем в 200 граммах малины, даже не в чашке чая. «Добиться эффекта от чая вряд ли возможно. Другой вопрос, что вы употребляете жидкость и в какой-то степени это вам тоже помогает бороться с простудой», — пояснил Коновалов.