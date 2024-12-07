Неправильная терапия. Эксперты пояснили, когда травы смертельно опасны

Многие пьют травы неправильно, пояснили эксперты в эфире программы «О самом главном». Так, например, мяту нельзя пить дольше недели, подчеркнула к.б.н., биолог Екатерина Баранова.
Есть те, кто пытается бороться с кистами в груди с помощью трав. «Но это заболевание, которое с травой не может быть связано. Если она образовалась, рассосать ее не получится», — отметила Баранова. Главным плюсом ситуации, отметил Александр Мясников, становится тот факт, что киста не перерождается в рак груди. А значит, тут нет риска затянуть время.
Травы собираются в определенное время из-за того, что они отличаются определенными физическими свойствами, а вовсе не магическими. И даже одна и та же трава, собранная в разное время, может быть неодинаково эффективной.
«Раньше считалось, что травы надо собирать там, где не слышно, как петух кукарекает. Это значит, что человек сюда вряд ли добирается, и тут чисто. Конечно же, нельзя собирать травы вдоль железнодорожных путей, автотрасс», — предупредила Баранова.
Также важно внимательно сочетать травы. Так, например, нельзя сочетать мяту с валерьянкой, мелиссу — с шиповником, эхинацею — с солодкой. «Все это очень активные лекарственные травы, они еще и дают обратный эффект и вызывают токсическое действие», — отметила Баранова.
С травами надо быть аккуратнее, потому что многие из них метаболизируются по одним и тем же цепочкам. И иногда можно дойти до передозировки, рассказал Мясников.
«Лекарственные травы могут убить ваши печень и почки. То, что вы лечили, они не вылечат, но могут убить то, что должно было вас спасать. Например, солодку часто любят применять люди с гипертонией, которые пьют препараты для коррекции давления, а солодка повышает давление — в ней есть огромное количество веществ. Нельзя принимать донник с препаратами железа, так как будут образовываться такие элементы, которые фактически вас могут убить», — пояснила Баранова.
Мясников добавил, что аккуратнее надо быть в случае приема кроверазжижающих препаратов и зеленых растений, так как они могут взаимоисключать эффекты друг друга.
И, конечно же, не стоит пытаться лечить онкозаболевания травами. Максимум их допускается использовать вместе с базовым лечением. И только с разрешения лечащего врача. Но ни в коем случае не ставить знак равенства между лекарственными травами и препаратами.
«Когда вы собираетесь лечиться травами, хорошо подумайте. Если у вас диабет, онкология, вы можете просто потерять время. Могут ли травы помочь? Могут, но это надо быть очень уверенным в том человеке, который их вам предлагает и заготавливает. А в 99% случаев это будет просто трата времени», — подытожил Мясников.