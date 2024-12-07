Неправильная терапия. Эксперты пояснили, когда травы смертельно опасны

«Лекарственные травы могут убить ваши печень и почки. То, что вы лечили, они не вылечат, но могут убить то, что должно было вас спасать. Например, солодку часто любят применять люди с гипертонией, которые пьют препараты для коррекции давления, а солодка повышает давление — в ней есть огромное количество веществ. Нельзя принимать донник с препаратами железа, так как будут образовываться такие элементы, которые фактически вас могут убить», — пояснила Баранова.