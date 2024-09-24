Непознанное. Эксперты отмечают у россиян рост интереса к эзотерике

Именно женщины продемонстрировали наибольший прирост пользователей (74%) профильных эзотерических сайтов и трафика (72%) в 2024 году. В целом, темпы роста большинства показателей женской аудитории в эзотерическом сегменте в 1,5 раза выше, чем мужской. Исключение — среднее время, проведенное на эзотерических сайтах: мужчины здесь чуть активнее женщин. При этом среди всех практик женщины больше всего интересуются составлением натальных карт (35%) и меньше всего — гороскопами.