Непознанное. Эксперты отмечают у россиян рост интереса к эзотерике

Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло в 2024 году на четверть по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые 8 месяцев 2023 и 2024 годов.
Особенно заметно в 2024 году вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в 1,5 раза, а потребляемый ими трафик — в 1,7 раза. Тем не менее именно порталы об астрологии лидируют среди всех эзотерических ресурсов. Их посещают 50% пользователей этого сегмента, которые генерируют 43% трафика.
Как выяснили аналитики Yota, среди астрологических сайтов россияне отдают наибольшее предпочтение ресурсам о натальных картах, на них приходится треть (32%) от всех потраченных гигабайт. Сайты про гадания посещают 33% пользователей, которые обеспечивают 31% трафика в общей структуре «эзотерического» сегмента, а интересующиеся нумерологией 17% пользователей генерируют 26% трафика.
Именно женщины продемонстрировали наибольший прирост пользователей (74%) профильных эзотерических сайтов и трафика (72%) в 2024 году. В целом, темпы роста большинства показателей женской аудитории в эзотерическом сегменте в 1,5 раза выше, чем мужской. Исключение — среднее время, проведенное на эзотерических сайтах: мужчины здесь чуть активнее женщин. При этом среди всех практик женщины больше всего интересуются составлением натальных карт (35%) и меньше всего — гороскопами.
Активнее всего эзотерикой увлекаются люди в возрасте 26−45 лет, однако самый активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и зумеры 14−20 лет (+27% пользователей и +49% трафика). Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36−45 лет, а гороскопы и натальные карты — аудитории 26−35 лет.