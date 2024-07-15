Неожиданный замер. Врачи пояснили, кому надо мерить давление и лежа, и стоя

«Но бывают ситуации, когда сосуды перерасширены. И тогда, когда вы лежите, все нормально. Но как только встаете, под силой гравитации кровь уходит в ноги и, соответственно, кровоснабжение головы снижается. Артериальное давление падает, человек может потерять сознание, потому что кровь отхлынула от головы», — пояснил Гандельман.