Неожиданный замер. Врачи пояснили, кому надо мерить давление и лежа, и стоя

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали, кому и почему надо измерять давление в двух положениях — лежа и стоя.
«Мы должны знать, снижает ли, остается неизменным или повышается давление у пациента при изменении им положения тела. Во-первых, это важно дли гипертоников, во-вторых, для людей, которые страдают от головокружений во время ходьбы или потерей сознания при перемене положения тела с лежа на стоя», — пояснил кардиолог.
Лечение артериального давления призвано расширять сосуды. Когда их расширяют с помощью таблеток, то давление снижается.
«Но бывают ситуации, когда сосуды перерасширены. И тогда, когда вы лежите, все нормально. Но как только встаете, под силой гравитации кровь уходит в ноги и, соответственно, кровоснабжение головы снижается. Артериальное давление падает, человек может потерять сознание, потому что кровь отхлынула от головы», — пояснил Гандельман.
Гипертоники — та категория людей, у которых снижение давления при изменении положения тела встречается чаще, чем у у обычных людей.
Что делать в такой ситуации?
В первую очередь надо измерить давление и понять, все ли в норме. Также следует пить больше воды — минимум два литра в день, пояснил кардиолог.
Для снижения оттока крови в нижние конечности надо использовать компрессионный трикотаж. «Он немного стянет сосуды, тем самым позволяя им функционировать нормально», — пояснил Гандельман.
Если снижение давления при перемене тела параллельно сопровождается и гипотонией, тут надо поработать над коррекцией препаратов. Но это обязательно должен делать только врач.
При подготовке материала использованы следующие источники: Жить здорово!