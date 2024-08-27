Неожиданный сон. Врачи пояснили, почему анестезиологи боятся рыжих

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенный в студию эксперт Андрей Корниенко, д. м. н., врач-анестезиолог-реаниматолог, ответили на самые популярные вопросы о наркозе и пояснили, почему анестезиологи так боятся рыжих людей.
Можно ли проснуться во время операции?
Нет, такая возможность в современной анестезиологии исключена. «На современном уровне развития анестезиологии, когда используется многокомпонентная анестезия — это препараты для сна (гипнотики), обезболивающие, препараты для расслабления мышц (мышечные релаксанты), каждый препарат вводится отдельно, и есть определенные дозировки и время их действия. Раньше отслеживали глубину анестезии косвенными способами — по реакции сердечно-сосудистой системы, давлению, величине зрачка, сегодня есть мониторинг глубины анестезии на основе анализа электроэнцефалографии», — пояснил Корниенко.
«Анестезиология прошла очень большой путь от первого масочного наркоза до коктейля лекарств, который действует многофакторно. Грубо говоря, оператор может что-то добавить, что-то увеличить, уменьшить
Почему можно услышать разговоры бригады врачей под наркозом?
Такое возможно, если не используются все компоненты анестезии, например препараты для сна, если они не нужны на данном этапе. При этом пациент не испытывает боли, но может слышать, пояснил анестезиолог.
Если операция предстоит не одна, можно ли привыкнуть к наркозу, из-за чего будет требоваться все большая доза?
«Такой закономерности нет. Ведь и методы анестезии от операции к операции могут меняться. Где-то используется общая, где-то регионарные методы, где-то местная», — пояснил Корниенко.
Как понять, есть ли аллергия на наркоз?
«К сожалению, аллергия проявляется иногда внезапно, это самый опасный случай», — пояснил анестезиолог. Чтобы по максимуму предупредить риски, накануне плановой операции важно, чтобы анестезиолог проконсультировал и осмотрел пациента за сутки. Он узнает, есть ли у человека аллергия на пищевые продукты или какие-то лекарственные средства. Это может насторожить врача, и он уже будет готов к каким-то неожиданным реакциям.
Может ли развиться паралич из-за эпидуральной анестезии?
Обычно используются препараты с обратимым эффектом, они вводятся в эпидуральное пространство — это корешки, которые выходят из спинного мозга. Медикаменты блокируют чувствительность на этом уровне, но когда проходит время действия препаратов, чувствительность восстанавливается. «Другой вопрос, если происходит осложнение такого рода, как эпидуральная гематома, она будет сжимать мозг и приводить к параличу ног», — предупредил Корниенко.
Хронические заболевания могут быть противопоказанием к наркозу?
Здесь важен комплексный подход, анестезиолог сам по себе не может принимать решение отказать человеку в операции. Как правило, приглашается несколько специалистов и решается вопрос о соотнесении рисков анестезии и операции.
Мясников пояснил, что вопрос взвешивания анестезиологических рисков в таком случае крайне серьезный. Пациента оценивают по определенным критериям и ставят баллы. А уже по совокупности этих баллов думают, что делать.
Почему анестезиологи боятся рыжих?
Как отметил анестезиолог Корниенко, это связано с тем, что у людей с рыжей шевелюрой выше риск развития аллергических реакций.
Ухудшает ли наркоз память?
Есть такие научные данные, что наркоз приводит к когнитивным расстройствам — и кратковременным, и долгосрочным.
Можно ли от наркоза получить зависимость?
Так как это разовая ситуация, то нет, нельзя.
При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном.