Неожиданный сон. Врачи пояснили, почему анестезиологи боятся рыжих

«К сожалению, аллергия проявляется иногда внезапно, это самый опасный случай», — пояснил анестезиолог. Чтобы по максимуму предупредить риски, накануне плановой операции важно, чтобы анестезиолог проконсультировал и осмотрел пациента за сутки. Он узнает, есть ли у человека аллергия на пищевые продукты или какие-то лекарственные средства. Это может насторожить врача, и он уже будет готов к каким-то неожиданным реакциям.