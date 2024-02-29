Неожиданный диагност. Стоматолог рассказал, как распознать диабет по зубам

Все эти признаки связаны прежде всего с тем, что большая часть токсинов выводится через легкие с дыханием, и от этого постоянного химического воздействия именно в полости рта появляются первые признаки диабета. Поэтому стоматолог может первым обратить внимание пациента на появившуюся проблему. Если врач обращает внимание пациента на риск такого заболевания, надо, не затягивая, пройти обследование и обратиться к эндокринологу, пока диабет не разрушил сосуды и не привел к таким тяжелым осложнениям, как потеря чувствительности в конечностях, гангрена и потеря рук или ног.