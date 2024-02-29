Неожиданный диагност. Стоматолог рассказал, как распознать диабет по зубам

Считается, что диагноз «сахарный диабет» ставит эндокринолог на основании анализов крови и соответствующей картины заболевания. Обычно такая патология сопровождается повышенной жаждой, усталостью, слабостью, проблемами с весом и изменением аппетита. Однако специалисты отмечают, что заподозрить такое заболевание могут и другие медики. Например, как это ни неожиданно, — стоматологи. На какие признаки может обратить внимание такой специалист, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.
Сахарный диабет — это серьезное системное заболевание, выражающееся в нарушении работы эндокринной системы, которое проявляет себя, к сожалению, уже на необратимой стадии своего развития. Конечно, при условии ежегодного медицинского обследования выявить нарушения на ранних стадиях возможно. К стоматологу пациенты обращаются гораздо чаще, чем ходят на диспансеризацию, поэтому именно стоматолог может заметить начальные симптомы диабета.
Первый признак начинающегося диабета — это неприятный запах изо рта пациента со специфическим «ацетоновым» оттенком. Это связано с начинающимся нарушением работы поджелудочной железы. Излишняя токсичность выводится из тканей током крови, которая, проходя по легким, выводит токсины с дыханием. Поэтому у сотрудников ДПС есть минимально допустимые нормы содержания алкоголя в выдохе проверяемого. Человек с диабетом при неупотреблении алкоголя может дыханием выделять алкосодержащий компонент при проверке. В таких случаях рекомендуется иметь при себе справку о болезни диабетом.
Второй признак — это резкое увеличение кариеса на зубах, так же резко ускоряется стираемость зубов. Такая ситуация связана с тем, что при начинающемся диабете из твердых тканей организма очень резко начинает вымываться кальций и фосфор. Подобная проблема возникает опять же из-за начинающихся сбоев в работе желез эндокринной системы и организма в целом.
Третий признак, который появляется одним из первых, — это появившаяся сухость в полости рта. Она может отмечаться в течение дня и ночи. Так как диабет — это прежде всего нарушение регулирования работы желез внутренней секции, то при начале заболевания околоушные слюнные железы работают со сбоями, что и приводит к сухости во рту.
Четвертым фактором проявлений диабета в полости рта является изменение языка, его цвета, разрастание сосочков органа и нарушение восприятия вкуса от пищи. Это также связано с химизацией тканей слизистой рта чрезмерным выделением выводимых дыханием токсинов.
Пятый признак — это изменение цвета всей слизистой оболочки полости рта. Она становится покрасневшей, отекшей и приобретает синюшный оттенок. Слизистая десны становится тонкой, легко травмируется, появляется сильная кровоточивость при приеме пищи и чистке зубов.
Шестым признаком начала диабета служит изменение красной каймы губ. Губы становятся постоянно сухими, трескаются, но при этом они приобретают ярко-красный цвет и выглядят будто лакированные. Появляются заеды.
Все эти признаки связаны прежде всего с тем, что большая часть токсинов выводится через легкие с дыханием, и от этого постоянного химического воздействия именно в полости рта появляются первые признаки диабета. Поэтому стоматолог может первым обратить внимание пациента на появившуюся проблему. Если врач обращает внимание пациента на риск такого заболевания, надо, не затягивая, пройти обследование и обратиться к эндокринологу, пока диабет не разрушил сосуды и не привел к таким тяжелым осложнениям, как потеря чувствительности в конечностях, гангрена и потеря рук или ног.