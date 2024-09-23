Неожиданные звуки подталкивают людей к рискованным решениям

Исследователи провели ряд экспериментов, в которых участвовали 1 600 человек. Им предлагали сделать выбор между безопасными и рискованными вариантами. Добровольцы получали за это разное количество баллов. Каждый раз перед тем, как сделать выбор, они слышали последовательности звуков с редкими отклонениями от привычной схемы, которые должны были вызвать реакцию мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Оказалось, что необычные звуки побуждают людей выбирать рискованные варианты. При таких условиях люди отдавали им предпочтение на 4% чаще, чем при стандартных. Также неожиданные звуки стимулировали людей чаще менять свое мнение и выбирать другой вариант. Интересно, что этот эффект оказался устойчивым. По словам ученых, он может иметь серьезные последствия в определенных условиях, например, в шумной городской среде или казино.
«Мы интуитивно понимаем, что неожиданные звуки могут отвлекать нас или приводить к ошибкам. Но теперь мы также знаем, что они могут усиливать нашу склонность к риску, что особенно актуально в шумных местах», — говорит Робб Ратледж, руководитель исследовательской группы.
Исследователи сообщили, что результаты их экспериментов могут помочь в изучении дофаминовых систем и их связи с психическими заболеваниями, такими как шизофрения и депрессия.
Громкие звуки — в частности, музыка — могут привести к снижению слуха. В связи с этим ученые советуют не ставить в телефоне высокую громкость при прослушивании треков.