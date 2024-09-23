Неожиданные звуки подталкивают людей к рискованным решениям

Оказалось, что необычные звуки побуждают людей выбирать рискованные варианты. При таких условиях люди отдавали им предпочтение на 4% чаще, чем при стандартных. Также неожиданные звуки стимулировали людей чаще менять свое мнение и выбирать другой вариант. Интересно, что этот эффект оказался устойчивым. По словам ученых, он может иметь серьезные последствия в определенных условиях, например, в шумной городской среде или казино.