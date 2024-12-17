Неожиданные факты о «Симпсонах»

17 декабря 1989 года в Соединенных Штатах Америки показали первую серию мультсериала «Симпсоны». Неожиданно для многих это стало точкой отсчета для новой эры мировой анимации — ведь «Симпсоны» идут до сих пор, в сентябре 2024 года (35 лет спустя) начался показ 36-го сезона проекта. Сатирический мультсериал стал настоящим феноменом, выиграл множество наград, проник в самые разные уголки планеты и самые разные части нашей культуры. И в честь дня рождения «Симпсонов» мы решили составить свой список из 8 интересных фактов об этом проекте и этой семье.
Неудавшееся кольцо
Бессменный сценарист и исполнительный продюсер сериала Эл Джин однажды заявил в интервью, что хотел бы «закольцевать» проект. По его мнению, идеальная концовка «Симпсонов» — это возвращение к первой сцене пилотной серии, где семья приходит на рождественский концерт. Таким образом, у мультсериала не было бы начала и конца, однако о финале проекта по-прежнему рано говорить.
Феномен «предсказаний»
Еще в 2016 году в университете Глазго прошел семинар о «предсказаниях» в «Симпсонах». Солидные ученые всерьез обсуждали феномен, при котором многое из показанного в проекте сбылось на самом деле — например, избрание Дональда Трампа президентом США, коррупционный скандал в ФИФА, эпидемия вируса из Азии и даже движение Black Lives Matter. Однако ученые сходятся во мнении, что это просто проявление закона больших чисел: вышло уже более 700 серий «Симпсонов» с тысячами событий, что-то из этого просто не могло не сбыться в жизни.
Изменения в духе времени
Заставка анимационного сериала — это отдельный феномен. Например, по нему можно понять, какой вышла серия — более длинной или, наоборот, короткой (тогда и заставку, соответственно, укорачивают или удлиняют). В 2009 году вступительная сцена подверглась изменениям в духе времени — семья Симпсонов включала уже плоский телевизор, Мэгги пересела на заднее сидение автомобиля (потому что таковы были новые правила дорожного движения в США), а у второстепенного персонажа Апу вместо собаки появилось 8 детей — как и было по сюжету к тому времени.
Первое слово
Мэгги, младший ребенок Гомера и Мардж, на протяжении всего сериала практически не говорит — ведь она еще младенец, и постоянно держит во рту соску. Обычно какие-то слова от нее можно услышать лишь в сценах фантазий или снов персонажей, однако в 10 эпизоде 4 сезона девочка произносит первое слово наяву. И это не «мама», а «папа». Кстати, озвучивала Мэгги в этом эпизоде настоящая легенда Голливуда Элизабет Тейлор.
Византийский Спрингфилд
Создатели выбрали название для города, в котором происходит большинство событий сериала, по популярности. В США почти 30 городов носят название «Спрингфилд». Однако в сериале есть интересная «пасхалка» — в полицейском участке можно заметить карту города, и она в точности повторяет изображение средневекового Константинополя (ныне уже Стамбула).
Отсылки к России
В «Симпсонах» хватает отсылок к России. Так, в одной из серий Лиза забредает в Русский квартал — там продают сосиски, а двое мужчин в традиционной одежде крестьян начала XX века играют в шахматы. Когда Гомер напивается в баре у Мо и дует трубочку, аппарат показывает высшую степень опьянения — «Борис Ельцин». А в одном из эпизодов нам показывают фотографию сестер Мардж, Сельмы и Пэтти, сделанную при посещении ими Мавзолея Ленина.
Воспитательный эффект
Отношение к сатирическому анимационному ситкому всегда было сложным, уже в самом начале создателей пытались обвинять в том, что они показывают плохой пример и ужасные ролевые модели — например, Гомера и Барта. Однако Мэтт Гроунинг, главный создатель «Симпсонов», уже в интервью 1998 года заявил, что у него как у отца двух сыновей, есть стандартный ответ на такую критику: «Если вы не хотите, чтобы ваш сын стал Бартом Симпсоном, не ведите себя как Гомер Симпсон».
Свежая «утка»
В 2023 году вокруг сериала началось еще одно серьезное обсуждение — Гомер неожиданно заявил, что больше не будет душить Барта, потому что времена изменились. При этом он пошутил, что благодаря этим приемам у него появилось крепкое рукопожатие. Многие выдохнули с облегчением: анимационному насилию в самом продолжительном мультсериале США наконец придет конец. Однако это оказалось фейком — Мэтт Гроунинг вскоре заявил, что такая практика продолжится, а сам Гомер «был недоступен для комментариев, потому что был занят удушением Барта».