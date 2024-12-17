Неожиданные факты о «Симпсонах»

Отношение к сатирическому анимационному ситкому всегда было сложным, уже в самом начале создателей пытались обвинять в том, что они показывают плохой пример и ужасные ролевые модели — например, Гомера и Барта. Однако Мэтт Гроунинг, главный создатель «Симпсонов», уже в интервью 1998 года заявил, что у него как у отца двух сыновей, есть стандартный ответ на такую критику: «Если вы не хотите, чтобы ваш сын стал Бартом Симпсоном, не ведите себя как Гомер Симпсон».