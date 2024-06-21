Неожиданно продуктивный союз: как искусственный интеллект повлиял на медицину?

Искусственный интеллект можно использовать, чтобы создавать черновые заметки во время общения с пациентами. Врачу достаточно нажать кнопку воспроизведения в телефоне, и программа начнет записывать его беседу с пациентом, автоматически генерируя клинические заметки. Благодаря этому специалист может сосредоточиться на беседе, без отвлечения на блокнот или компьютер. Кроме того, с помощью нейросетей врачи смогут избавиться от серьезной части бюрократической нагрузки и лучше отдыхать: врачи тратят на заполнение медицинских карт пациентов до 6 ч в день, и даже так им приходится брать с собой часть работы на дом и заполнять документацию до поздней ночи (что, конечно, приводит к усталости и выгоранию специалиста).