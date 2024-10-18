Неожиданная пара: как сочетаются овощи и вино

Лучший сомелье России 2018 года, 5-й сомелье Европы 2021 и автор телеграм-канала «Винный душнила» Роман Сосновский при выборе винной пары призывает воспользоваться классическим правилом сочетать подобное с подобным. Другими словами, брать к свежим овощам такие вина, в которых тоже есть овощные нотки, — пусть звучат в унисон. «В некоторых сортах винограда содержатся вещества пиразины или метоксипиразины — именно они отвечают за ароматику свежескошенной травы, черносмородинного листа, фенхеля, спаржи, самшита и болгарского перца, — поясняет эксперт. — Прежде всего, это “совиньон блан” из северных регионов и отчасти “вердехо”, а среди красных сортов тона болгарского перца и лечо дают “каберне фран” и “каберне совиньон”. В чилийском “карменере” вы тоже в избытке найдете и перец, и личи, и лист черной смородины». Несмотря на широкий выбор, эксперт замечает, что сочетание хрустящих овощей с белыми винами все-таки кажется ему более уместным. Попробуйте со спаржей и артишоками луарский совиньон блан — не ошибетесь. К слову о спарже. Зеленую или белую спаржу, чуть опаленную огнем для дымного аромата, шеф-сомелье ресторана средиземноморской кухни Medi София Маканова советует под бокал австрийского грюнера вельтлинера. «Лучше из Вахау, где он особенно стройный, легкий, статный», — уточняет она. Это сочетание эксперт называет своим любимым и советует разве что дополнить подачу сливочным соусом.