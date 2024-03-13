Неолитические «гвоздики» для пирсинга возрастом 12 тысяч лет нашли в Турции

На эту мысль археологов натолкнули размер и форма объектов, а также то обстоятельство, что они лежали очень близко к тем местам у скелетов, где при жизни находились уши и нижняя губа. Кроме того, на передней части нижней челюсти некоторых покойников остались характерные следы, которые появляются, когда лабрет (украшение для пирсинга в виде штанги с шляпкой) продевают сквозь прокол в нижней губе.