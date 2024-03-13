Неолитические «гвоздики» для пирсинга возрастом 12 тысяч лет нашли в Турции

Раскапывая захоронения в Бончуклу Тарла — поселении эпохи неолита на юго-востоке Турции, — археологи наткнулись на необычные маленькие объекты, по своей форме напоминающие гвоздики с круглой шляпкой. Ученые, статья которых опубликована в журнале Antiquity, уверены, что это ни что иное, как самое раннее из всех известных свидетельство пирсинга — «гвоздики», скорее всего, вставляли в проколы на ушах и нижней губе.
На эту мысль археологов натолкнули размер и форма объектов, а также то обстоятельство, что они лежали очень близко к тем местам у скелетов, где при жизни находились уши и нижняя губа. Кроме того, на передней части нижней челюсти некоторых покойников остались характерные следы, которые появляются, когда лабрет (украшение для пирсинга в виде штанги с шляпкой) продевают сквозь прокол в нижней губе.
Всего было найдено 85 неолитических лабретов, изготовленных из известняка, кремния, меди и обсидиана (вулканического стекла). Толщина этих украшений (они различаются по длине, но в диаметре достигают по меньшей мере семи миллиметров) свидетельствует о том, что они требовали больших перманентных проколов кожи, тканей, ушных мочек или хрящей.
«Гвоздики» были найдены в могилах семи мужчин и девяти женщин, но отсутствовали в детских захоронениях. Ученые предположили, что пирсинг мог быть символом взрослости, социального статуса или роли в обществе.
Радиоуглеродный анализ осадочных слоев, в которых находились захоронения, позволил датировать их X-VIII тысячелетиями до нашей эры. Таким образом, это самое древнее свидетельство того, что люди практиковали для украшения себя пирсинг. Прежний рекорд принадлежал лабретам, которые использовались жителями Юго-Западной Азии примерно в VI тысячелетии до нашей эры.
Ранее микробиологи объяснили, почему прокалывать уши опаснее, чем кажется на первый взгляд.