Для искушенных путешественников: 3 необычных вида туризма

Рай для гедонистов — через национальную кухню можно понять культурный код, менталитет и уклад жизни страны. Заодно получить заряд быстрых эндорфинов — это здорово спасает после рабочих марафонов. Опыт будет необычным — цель отпуска в том, чтобы ходить в разные рестораны и пробовать как можно больше новых блюд. В гастропутешествие стоит отправиться хотя бы пару дней.