Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для искушенных путешественников: 3 необычных вида туризма

Лучшие идеи для экстремального, эко и культурного отдыха в России и мире. Рассказываем, про необычные виды туризма, которые позволят погрузиться в уникальные приключения и необычно провести отпуск.

Девушка в пальто и шляпе выбирает необычные туры.
Источник: Freepik

Подборка-вдохновение для тех, кто хочет необычно провести отпуск. Если вам хочется кардинально новых впечатлений, то один из этих видов досуга — ваш вариант.

1. Эко

Отличный способ попробовать перейти на «зеленую» сторону, а заодно получить незабываемые впечатления от красоты природы. Главная идея — посетить места, максимально нетронутые человеком, и задуматься о сохранении планеты и ее многообразия. Можно пойти дальше и выбирать специальные отели, которые заботятся об окружающей среде, или пожить в глэмпингах.

Эко-туризм в глэмпинге ночью.
Источник: Freepik

Куда поехать

— Коста-Рика: отправиться в настоящие джунгли, национальные парки и специальные экологичные курорты.

— Новая Зеландия: здесь есть все, от гор до пляжей. А еще — много удобных маршрутов для хайкинга и кемпинга.

— Норвегия: посмотреть фьорды, северное сияние, экологически чистые деревни. Вдыхайте глубже — тут особенно приятный воздух, который редко можно почувствовать в других странах.

Что есть в России

— Алтай: популярное направление для лета. Горы, водопады, конные прогулки и много мест, где можно прикоснуться к дикой природе.

— Териберка, Мурманская область: зимой можно поймать северное сияние, посмотреть на бескрайний север, снежные равнины, покататься на санях и сходить в настоящую русскую баню.

2. Гастро

Рай для гедонистов — через национальную кухню можно понять культурный код, менталитет и уклад жизни страны. Заодно получить заряд быстрых эндорфинов — это здорово спасает после рабочих марафонов. Опыт будет необычным — цель отпуска в том, чтобы ходить в разные рестораны и пробовать как можно больше новых блюд. В гастропутешествие стоит отправиться хотя бы пару дней.

Девушка пробует местную кухню в гастротуре.
Источник: Freepik

Куда поехать

Зависит от ваших вкусовых предпочтений и кухни, которая нравится больше всего. Выделили три самых популярных направления, но гастротуризмом можно заниматься в любом месте.

— Италия. Мекка гурманов — паста, пицца, морепродукты, десерты. Самые популярные регионы — Наполь и Тоскана, но в каждом уголке страны одно и тоже блюдо могут готовить немного по-разному.

— Франция. Известна сырами, закусками и высокой кухней, которую можно встретить даже в обычном бистро. Начните с Париже, а потом отправляйтесь в Леон и Прованс — эти места не оставят вас без уникального гастрономического опыта.

— Япония. Особенность этой страны — во влиянии культуры на еду. Если эта кухня ассоциируется у вас только с роллами, вы будете удивлены — в меню даже обычного заведения вы найдете много интересных блюд.

Что есть в России

— Смоленск. Достаточно близко от центральных городов России и очень разнообразное меню — гречаники, уха по-гагарински, особый свекольный салат, а на десерт — сладкий малиновый сбитень.

— Дагестан. В этом месте аутентично все, включая кухню — все виды шашлыка, лепешки из специального бездрожжевого теста, каша из кураги и хинкали с разными начинками.

3. Винный

Суть не только в дегустациях, хотя это приятная и важная часть. Все начинается с посещения виноградников, виноделен и производства вина: это отдельный вид искусства. Важные бонусы — живописные пейзажи и максимально расслабленная атмосфера.

Мужчина и женщина пробуют местное вино в винном туре.
Источник: Freepik

Куда поехать

Новость

— Франция. В этой стране расположены винные регионы, известные во всем мире — Шампань, Бордо и Бургундия.

— Италия. В Пьемонте и Тоскане можно не только посмотреть виноградники, но и принять участие в винном фестивале.

— Аргентина. Понравится поклонникам красных вин — в регионе Мендоса можно попробовать все сорта и продегустировать известный Мальбек.

Что есть в России

— Абрау-Дюрсо. Это русская Швейцария с заводом шампанских вин в окружении гор и озера. Можно не только узнать все детали производства, но и попробовать интересные сорта.

— Краснодарский край. Отличная возможность совместить летний отпуск с дегустацией знаменитых изабеллы и муската. Интересные активности — ванные с игристым вином и возможность самим топтать виноград в специальных чанах.

Автор: Дарья Сизова