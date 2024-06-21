Для искушенных путешественников: 3 необычных вида туризма

Подборка-вдохновение для тех, кто хочет необычно провести отпуск. Если вам хочется кардинально новых впечатлений, то один из этих видов досуга — ваш вариант.
1. Эко
Отличный способ попробовать перейти на «зеленую» сторону, а заодно получить незабываемые впечатления от красоты природы. Главная идея — посетить места, максимально нетронутые человеком, и задуматься о сохранении планеты и ее многообразия. Можно пойти дальше и выбирать специальные отели, которые заботятся об окружающей среде, или пожить в глэмпингах.
Куда поехать
— Коста-Рика: отправиться в настоящие джунгли, национальные парки и специальные экологичные курорты.
— Новая Зеландия: здесь есть все, от гор до пляжей. А еще — много удобных маршрутов для хайкинга и кемпинга.
— Норвегия: посмотреть фьорды, северное сияние, экологически чистые деревни. Вдыхайте глубже — тут особенно приятный воздух, который редко можно почувствовать в других странах.
Что есть в России
— Алтай: популярное направление для лета. Горы, водопады, конные прогулки и много мест, где можно прикоснуться к дикой природе.
— Териберка, Мурманская область: зимой можно поймать северное сияние, посмотреть на бескрайний север, снежные равнины, покататься на санях и сходить в настоящую русскую баню.
2. Гастро
Рай для гедонистов — через национальную кухню можно понять культурный код, менталитет и уклад жизни страны. Заодно получить заряд быстрых эндорфинов — это здорово спасает после рабочих марафонов. Опыт будет необычным — цель отпуска в том, чтобы ходить в разные рестораны и пробовать как можно больше новых блюд. В гастропутешествие стоит отправиться хотя бы пару дней.
Куда поехать
Зависит от ваших вкусовых предпочтений и кухни, которая нравится больше всего. Выделили три самых популярных направления, но гастротуризмом можно заниматься в любом месте.
— Италия. Мекка гурманов — паста, пицца, морепродукты, десерты. Самые популярные регионы — Наполь и Тоскана, но в каждом уголке страны одно и тоже блюдо могут готовить немного по-разному.
— Франция. Известна сырами, закусками и высокой кухней, которую можно встретить даже в обычном бистро. Начните с Париже, а потом отправляйтесь в Леон и Прованс — эти места не оставят вас без уникального гастрономического опыта.
— Япония. Особенность этой страны — во влиянии культуры на еду. Если эта кухня ассоциируется у вас только с роллами, вы будете удивлены — в меню даже обычного заведения вы найдете много интересных блюд.
Что есть в России
— Смоленск. Достаточно близко от центральных городов России и очень разнообразное меню — гречаники, уха по-гагарински, особый свекольный салат, а на десерт — сладкий малиновый сбитень.
— Дагестан. В этом месте аутентично все, включая кухню — все виды шашлыка, лепешки из специального бездрожжевого теста, каша из кураги и хинкали с разными начинками.
3. Винный
Суть не только в дегустациях, хотя это приятная и важная часть. Все начинается с посещения виноградников, виноделен и производства вина: это отдельный вид искусства. Важные бонусы — живописные пейзажи и максимально расслабленная атмосфера.
Куда поехать
— Франция. В этой стране расположены винные регионы, известные во всем мире — Шампань, Бордо и Бургундия.
— Италия. В Пьемонте и Тоскане можно не только посмотреть виноградники, но и принять участие в винном фестивале.
— Аргентина. Понравится поклонникам красных вин — в регионе Мендоса можно попробовать все сорта и продегустировать известный Мальбек.
Что есть в России
— Абрау-Дюрсо. Это русская Швейцария с заводом шампанских вин в окружении гор и озера. Можно не только узнать все детали производства, но и попробовать интересные сорта.
— Краснодарский край. Отличная возможность совместить летний отпуск с дегустацией знаменитых изабеллы и муската. Интересные активности — ванные с игристым вином и возможность самим топтать виноград в специальных чанах.
Автор: Дарья Сизова