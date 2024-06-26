От юрты до иглу: необычные варианты ночевки в отпуске

Если в детстве пытались представить себе стиль жизни кочевников, сейчас у вас будет возможность испытать его на практике. Вариант для максимального слияния с природой, но в достаточно комфортных условиях. А еще — отличная возможность попробовать модный экотуризм (подробнее об этом и других направлениях рассказывали в этом материале). Часто такие варианты размещения есть в красивых национальных парках — так можно провести несколько дней подряд за долгими неспешными прогулками и даже медитациями.