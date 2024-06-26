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От юрты до иглу: необычные варианты ночевки в отпуске

Список оригинальных идей для ночлега в отпуске. Рассказываем о необычных вариантах проживания для незабываемого отдыха, где можно остановиться на ночь и насладиться уникальным опытом.

Мужчина и женщина ночуют в синей палатке с собакой в отпуске.
Источник: shutterstock
Новость

Вместо отеля «все включено» и стандартных номеров — получите максимум нового опыта и впечатлений от следующего отпуска. Готовьтесь к настоящим приключениям и появлению новых нейронных связей — даже одна ночь в этих сооружениях перевернет ваше представление о путешествиях на 180 градусов. Большой плюс — доступность вариантов. Необычные места для такого отдыха можно найти в разных частях России и мира.

Эти опции хорошо подходят не только для всего отпуска, но и нескольких дней для разнообразия — стройте маршруты через национальные парки, горные местности и природные места, в которых обычно немного туристов. Хорошая новость — вам не придется отказываться от базового комфорта. Условия будут приближены к диким, но фактически вы будете чувствовать себя защищенными.

1. Иглу

С одной стороны, вы окажетесь в экстремальных условиях и сможете представить себя жителем Крайнего Севера. С другой, это будет комфортно — внутри иглу всегда тепло и уютно. Представьте, как вы наблюдаете все краски северного сияния, слышите настоящую вьюгу и загадываете желание под очень яркими звездами. Летом тоже будет интересно — максимум пространства и свежего воздуха.

Иглу за Полярным кругом во время северного сияния.
Источник: shutterstock

Куда поехать за впечатлениями

— В Норвегию, Швейцарию, Канаду и Финляндию — в этих странах есть варианты отелей с традиционными иглу.

— В России отправляйтесь на Камчатку и в Мурманскую область — тут есть не только традиционное жилище эскимосов, но и настоящие снежные дома.

2. Пещерные отели

Всего за несколько секунд вы попадаете в настоящий древний мир — в таком варианте размещения вы прочувствуете дух не просто истории одного народа, а целой цивилизации. Вас ждут не только уникальные интерьеры и опыт Средневековья, но и отличные прогулки — обычно рядом есть очень живописные окрестности.

Интерьер пещерного отеля в Гёреме.
Источник: cappadociatravelpass.com

Куда поехать за впечатлениями

— Каппадокия в Турции, город Матера в Италии. В первом случае вас ждет еще и популярное туристическое развлечение — полет на воздушных шарах. А в Италии всегда здорово изучать архитектуру по обычным зданиям и пробовать гастротуризм.

— В России вы не найдете так таковых пещерных отелей, но похожие впечатления будут от гостиниц в скалах на Кавказе. Отличный вариант для первого знакомства с таким отдыхом.

3. Юрты

Если в детстве пытались представить себе стиль жизни кочевников, сейчас у вас будет возможность испытать его на практике. Вариант для максимального слияния с природой, но в достаточно комфортных условиях. А еще — отличная возможность попробовать модный экотуризм (подробнее об этом и других направлениях рассказывали в этом материале). Часто такие варианты размещения есть в красивых национальных парках — так можно провести несколько дней подряд за долгими неспешными прогулками и даже медитациями.

Юрты в степи летом.
Источник: shutterstock

Куда поехать за впечатлениями

Таких вариантов размещения много в Центральной Азии — Монголии, Казахстане и Кыргызстане, сказываются национальные особенности. Здесь вы сможете остановиться в традиционных юртах — вокруг только степь и горы. А еще — традиции, обычаи местных жителей.
Для такого опыта на территории России отправляйтесь на Алтай и в Республику Тыва — будет очень необычно и аутентично.

4. Палатки-куполы

Как глэмпинг, но намного интереснее. Условия комфорта в природе сохраняются полностью, у вас будет возможность провести ночь под звездным небом без укусов комаров, рисков дождя или внезапного похолодания. Подойдет для романтичного отдыха — у вас будет ощущение, что вы остались вдвоем на необитаемом острове или даже целой планете.

Палатка-купол в Тульской области.
Источник: Аномалия

Куда поехать за впечатлениями

В Исландию и Канаду. Важный бонус — захватывающие виды и уникальный ландшафт, который сложно найти в других местах мира.
В России палатки-куполы есть на Алтае, на Байкале и в Карелии на территориях глэмпинг-отелей. Хорошая идея — выбрать место рядом с местностью для хайкинга, получится некий микс эко- и фитнес-туризма.

Автор: Дарья Сизова