Не Стамбул и не Анталия: 5 необычных мест Турции

Получите удовольствие еще по дороге в локацию — обязательно заедьте на красивые лавандовые поля. После отправляйтесь в точку, где пока еще не так много туристов. Это — второе по величине пресноводное озеро страны, окруженное массивом гор. Там очень тихо и спокойно, виды невероятные — озеро разделяет коса, по которой можно прогуляться. С одной стороны вода будет очень глубокого, голубого цвета, а с другой — зеленая. В нем можно искупаться, есть даже специальный трамплин для любителей прыжков на глубину.