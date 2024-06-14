Не Стамбул и не Анталия: 5 необычных мест Турции

Путешествия в Турцию сейчас — один из самых простых и доступных вариантов отдыха. Не обязательно проводить отпуск только под зонтиком на пляже — отправляйтесь исследовать горы, старинные города и локации, о которых мало говорят. Эта страна уже давно перестала ассоциироваться лишь с сериалами, отелями «все включено» и плохим, навязчивым сервисом. От региона стоит ждать большего — начните с изучения нашего списка.
1. Бодрум
Эту часть Турции окружает спокойное, прохладное и глубокое Эгейское море. Песок белый и очень приятный — отправляйтесь плавать на рассвете и встречать закаты, наслаждаясь потрясающим видом безграничной воды, которая сливается с небом.
В остальное время исследуйте окрестности и центр города — руины старинного Бодрумского амфитеатра и замок Святого Петра. Историю нескольких эпох можно буквально потрогать руками.
Для любителей всего мистического есть музей подводной археологии — кстати, один из самых крупных во всем мире. В нем можно увидеть останки затонувших кораблей, настоящие амфоры и другие интересные артефакты.
2. Акьяка
Большой центр кайтсерфинга. Само место окружено горами и сосновыми лесами. Здесь в основном отдыхает элитная турецкая молодежь, но атмосфера располагает к тому, чтобы наконец замедлиться и никуда не спешить.
У города очень интересная архитектура — автором стал турецкий журналист и поэт Наил Чакырхан. Он построил для своей семьи дом, в котором сочетались элементы османской, эгейской и турецкой архитектуры. Проект наградили, а позже этот стиль переняла вся Акьяка. Там очень приятно гулять — у всего города одна эстетика, такое редко можно встретить.
Акьяка расположена вдоль реки Азмак, которую окружают эвкалипты. Еще один интересный вариант медитативного досуга — прокатиться на лодке, наслаждаясь запахом хвои.
3. Трабзон
Город рядом с границей Грузией. Тут уже виден грузинский рельеф, но колорит остается турецким. Место мультикультурное, потому что находилось на Великом шелковом пути. Это отражается в каждой мелочи — архитектурных элементах, местных диалектах и кухне.
Главная достопримечательность, ради которой приезжают туристы со всего мира, — монастырь Панагия Сумела, который находится на отвесной скале. В нем находится одна из главных православных святынь — Икона Богородицы Панагии, а сверху открывается красивая панорама с видами, от которых захватывает дух.
Не отказывайтесь и от пляжного отдыха — в городе есть комфортный выход к теплому Черному морю. Если проехать до озера Узенгель, будет ощущение, что вы оказались в Швейцарии — красивый ландшафт и абсолютное спокойствие.
4. Каякей
Настоящий город призраков — еще 100 лет назад здесь кипела жизнь, а после 1920-го года греческая община вернулась на историческую родину, и турки не захотели жить в этом месте. Теперь это место заброшено, но внутри не страшно. Вы не будете чувствовать себя как в фильмах ужасах, хотя атмосфера достаточно мистическая. Сверху открывается красивый вид на бухту — пейзаж тоже создает ощущение таинственности: можно получить уникальный туристический опыт.
5. Озеро Эгирдир
Получите удовольствие еще по дороге в локацию — обязательно заедьте на красивые лавандовые поля. После отправляйтесь в точку, где пока еще не так много туристов. Это — второе по величине пресноводное озеро страны, окруженное массивом гор. Там очень тихо и спокойно, виды невероятные — озеро разделяет коса, по которой можно прогуляться. С одной стороны вода будет очень глубокого, голубого цвета, а с другой — зеленая. В нем можно искупаться, есть даже специальный трамплин для любителей прыжков на глубину.
Не обходите вниманием и сам город — в нем есть красивая древняя крепость, которую построили византийцы. Сложно представить, но когда-то город был важным центром торговли. Сейчас здесь можно увидеть руины и завораживающие отвесные скалы. После поднимайтесь на смотровую площадку на горе — там очень приятно встречать закаты и наблюдать, как солнце заходит за вершины, минуя плотные облака причудливых форм.
Автор: Дарья Сизова