Блогер из США предложила необычный метод решения конфликтов в отношениях

В своих отношениях девушка использует слово «пингвин». При этом придумывать код, по мнению Сары Баус, лучше вместе со второй половинкой.
«Секрет в том, чтобы ослабить защиту партнера, прежде чем сказать ему то, что вам нужно сказать. “Пингвин” — значит, я собираюсь сказать тебе кое-что, что меня раздражает и вызовет ссору, если это скрывать. Я говорю тебе это, потому что я люблю тебя, обожаю жить с тобой и наши отношения и не хочу, чтобы мелочи мешали нам. Эй. Пингвин. Куча одежды на твоей стороне кровати, кажется, сильно выросла, и мне бы очень хотелось, чтобы она исчезла».
Мнение российского психолога
Своим видением на нестандартный способ решения споров в паре поделилась семейный психолог с 30-летним стажем Ольга Капитонова.
По словам Капитоновой, данный способ больше подойдет креативным парам, а вот рационализаторов может оттолкнуть.
Способ интересный. Действительно способен помочь размыть паттерны конфликтного поведения.
«В целом, если партнеры даже просто выразят готовность обсуждать такое кодовое слово, это уже говорит о перспективности их отношений», — рассказала психолог.