Блогер из США предложила необычный метод решения конфликтов в отношениях

«Секрет в том, чтобы ослабить защиту партнера, прежде чем сказать ему то, что вам нужно сказать. “Пингвин” — значит, я собираюсь сказать тебе кое-что, что меня раздражает и вызовет ссору, если это скрывать. Я говорю тебе это, потому что я люблю тебя, обожаю жить с тобой и наши отношения и не хочу, чтобы мелочи мешали нам. Эй. Пингвин. Куча одежды на твоей стороне кровати, кажется, сильно выросла, и мне бы очень хотелось, чтобы она исчезла».