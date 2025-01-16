Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер из США предложила необычный метод решения конфликтов в отношениях

Американская звезда соцсетей Сара Баус предложила подписчикам не молчать о недовольстве партнером, а высказывать критику. Но не прямо в лоб, а через кодовую фразу.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В своих отношениях девушка использует слово «пингвин». При этом придумывать код, по мнению Сары Баус, лучше вместе со второй половинкой.

«Секрет в том, чтобы ослабить защиту партнера, прежде чем сказать ему то, что вам нужно сказать. “Пингвин” — значит, я собираюсь сказать тебе кое-что, что меня раздражает и вызовет ссору, если это скрывать. Я говорю тебе это, потому что я люблю тебя, обожаю жить с тобой и наши отношения и не хочу, чтобы мелочи мешали нам. Эй. Пингвин. Куча одежды на твоей стороне кровати, кажется, сильно выросла, и мне бы очень хотелось, чтобы она исчезла».

Мнение российского психолога

Своим видением на нестандартный способ решения споров в паре поделилась семейный психолог с 30-летним стажем Ольга Капитонова.

По словам Капитоновой, данный способ больше подойдет креативным парам, а вот рационализаторов может оттолкнуть.

Способ интересный. Действительно способен помочь размыть паттерны конфликтного поведения.

Ольга Капитонова
психолог

«В целом, если партнеры даже просто выразят готовность обсуждать такое кодовое слово, это уже говорит о перспективности их отношений», — рассказала психолог.