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Необычный хор из Великобритании попал в Книгу рекордов Гиннесса

Все дело в том, что средний возраст его участников составляет 94 года. По мнению Книги рекордов Гиннесса, это — «самый пожилой» хор в мире.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Guinness World Records

Британский хор из 17 человек со средним возрастом участников в 94 года был официально назван Книгой рекордов Гиннесса «самым пожилым» в мире, — пишет United Press International.

Сообщается, что рекорд был зафиксирован в бальном зале отеля Crowne Plaza во время рождественского концерта, прошедшего 19 декабря 2024 года. Тогда на сцену вышли участники музыкального ансамбля, получившего название «Прайм-таймеры», в возрасте от 87 до 99 лет.

Участники хора — постояльцы семи домов престарелых из Стратфорда-на-Эйвоне (Великобритния).

Благодаря присутствию в зале эксперта из Книги рекордов Гиннесса удалось установить, что средний возраст участников хора составил 94 года, а значит — это самое «пожилое» объединение вокалистов в мире.

Ранее рассказывали о другом достижении: шведы более 13 часов играли в настольный теннис, чтобы установить мировой рекорд.