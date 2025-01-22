Необычный хор из Великобритании попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сообщается, что рекорд был зафиксирован в бальном зале отеля Crowne Plaza во время рождественского концерта, прошедшего 19 декабря 2024 года. Тогда на сцену вышли участники музыкального ансамбля, получившего название «Прайм-таймеры», в возрасте от 87 до 99 лет.