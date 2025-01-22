Необычный хор из Великобритании попал в Книгу рекордов Гиннесса

Британский хор из 17 человек со средним возрастом участников в 94 года был официально назван Книгой рекордов Гиннесса «самым пожилым» в мире, — пишет United Press International.
Сообщается, что рекорд был зафиксирован в бальном зале отеля Crowne Plaza во время рождественского концерта, прошедшего 19 декабря 2024 года. Тогда на сцену вышли участники музыкального ансамбля, получившего название «Прайм-таймеры», в возрасте от 87 до 99 лет.
Участники хора — постояльцы семи домов престарелых из Стратфорда-на-Эйвоне (Великобритния).
Благодаря присутствию в зале эксперта из Книги рекордов Гиннесса удалось установить, что средний возраст участников хора составил 94 года, а значит — это самое «пожилое» объединение вокалистов в мире.
Ранее рассказывали о другом достижении: шведы более 13 часов играли в настольный теннис, чтобы установить мировой рекорд.