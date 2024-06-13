Путешествуйте по-новому: 4 интересных способа передвижения в отпуске

Один из самых старых и романтичных способов передвижения. Он позволяет не только сэкономить деньги на транспорте, но и познакомиться с новыми людьми, узнать их истории и получить уникальный опыт. Автостоп — это не просто способ добраться из точки А в точку Б, это целая философия путешествий. Вот несколько советов, как сделать поездку безопасной и приятной: