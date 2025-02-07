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Необычные факты и расхожие мифы о балете от солиста Большого театра

Сегодня во всех уголках земного шара отмечается Всемирный день балета.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Артисты балета Мария Виноградова и Ильдар Гайнутдинов во время премьеры балета «Четыре» австрийского хореографа Эно Печи на музыку Антонио Вивальди на Новой сцене Большого театра
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Факты о современном балете

  1. Практически вся терминология в балете до сих пор используется на французском языке.
  2. Премьера знаменитого «Лебединого озера» Петра Чайковского закончилась провалом — зрители в один голос отметили слабость хореографии.
  3. Обучение артистов длится восемь лет. Прежде чем стать профессиональным представителем театра, танцовщик должен окончить балетное училище.
  4. Впервые на сцену в пуантах вышла итальянка Мария Тальони в спектакле «Сильфида» 1832 года.
  5. Большинство самых известных классических балетов поставил француз Мариус Петипа на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
  6. В Большом театре работают более 230 артистов балета. Это считается одной из самых многочисленных трупп в мире.
  7. Сцены в балетных театрах часто конструируют с небольшим уклоном в сторону зрительного зала. Это делается, чтобы из партера гости лучше видели ноги танцоров.
  8. Балет — небезопасный вид искусства. Практически каждый артист сталкивается с травмой в своей карьере.
  9. В России артисты балета при желании могут выйти на пенсию с 38 лет.
  10. В программах Большого театра указывается номер спектакля по счету со дня премьеры.

Артистка балета Галина Гармаш (Муза) во время премьеры «Пушкин. Сны после жизни» в постановке хореографов Наталии Касаткиной и Владимира Василева на сцене Большого театра
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Мифы о современном балете

  • Балерины меняют пуанты почти каждый день — в год используется больше 300 пар специальной обуви.

Достаточно индивидуальная вещь на самом деле. Но каждый день и даже раз в два дня точно никто пуанты сегодня не меняет.

Марк Чино
Первый солист Большого театра

  • Балеринам запрещается красить волосы.

Табу на смену цвета волос сегодня нет — напротив, многие девушки перекрашиваются для выступлений, чтобы соответствовать исполняемой роли.

Марк Чино
Первый солист Большого театра

  • Артисты и артистки балета издревле заходят в гримерку только с левой ноги, а на сцену выходят — только с правой, иначе беды во время танцевального шоу не миновать.
  • Перед выходом на сцену танцоры и танцовщицы во избежание неприятностей на выступлении за кулисами трижды стучат левой ладошкой по полу.

Нет, поголовно все так не делают. Существуют приметы, в которые верят артисты, но у каждого они свои.

Марк Чино
Первый солист Большого театра

  • После увольнения из труппы Большого театра танцоры забирают на память фрагмент деревянного покрытия сцены.

Возможно, раньше и была такая традиция, но сейчас так уже никто не делает, по крайней мере, я никогда такого не видел и никогда о таком не слышал.

Марк Чино
Первый солист Большого театра

  • Балерины невольны делать татуировки на видных зрителю местах.

Если это не татуировка на все тело, то вполне возможно ее замазать тональным кремом. В нашей труппе есть танцовщики и балерины с татуировками, и это не мешает им выходить на сцену.

Марк Чино
Первый солист Большого театра