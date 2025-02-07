Необычные факты и расхожие мифы о балете от солиста Большого театра

Факты о современном балете
- Практически вся терминология в балете до сих пор используется на французском языке.
- Премьера знаменитого «Лебединого озера» Петра Чайковского закончилась провалом — зрители в один голос отметили слабость хореографии.
- Обучение артистов длится восемь лет. Прежде чем стать профессиональным представителем театра, танцовщик должен окончить балетное училище.
- Впервые на сцену в пуантах вышла итальянка Мария Тальони в спектакле «Сильфида» 1832 года.
- Большинство самых известных классических балетов поставил француз Мариус Петипа на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
- В Большом театре работают более 230 артистов балета. Это считается одной из самых многочисленных трупп в мире.
- Сцены в балетных театрах часто конструируют с небольшим уклоном в сторону зрительного зала. Это делается, чтобы из партера гости лучше видели ноги танцоров.
- Балет — небезопасный вид искусства. Практически каждый артист сталкивается с травмой в своей карьере.
- В России артисты балета при желании могут выйти на пенсию с 38 лет.
- В программах Большого театра указывается номер спектакля по счету со дня премьеры.
Мифы о современном балете
- Балерины меняют пуанты почти каждый день — в год используется больше 300 пар специальной обуви.
Достаточно индивидуальная вещь на самом деле. Но каждый день и даже раз в два дня точно никто пуанты сегодня не меняет.
- Балеринам запрещается красить волосы.
Табу на смену цвета волос сегодня нет — напротив, многие девушки перекрашиваются для выступлений, чтобы соответствовать исполняемой роли.
- Артисты и артистки балета издревле заходят в гримерку только с левой ноги, а на сцену выходят — только с правой, иначе беды во время танцевального шоу не миновать.
- Перед выходом на сцену танцоры и танцовщицы во избежание неприятностей на выступлении за кулисами трижды стучат левой ладошкой по полу.
Нет, поголовно все так не делают. Существуют приметы, в которые верят артисты, но у каждого они свои.
- После увольнения из труппы Большого театра танцоры забирают на память фрагмент деревянного покрытия сцены.
Возможно, раньше и была такая традиция, но сейчас так уже никто не делает, по крайней мере, я никогда такого не видел и никогда о таком не слышал.
- Балерины невольны делать татуировки на видных зрителю местах.
Если это не татуировка на все тело, то вполне возможно ее замазать тональным кремом. В нашей труппе есть танцовщики и балерины с татуировками, и это не мешает им выходить на сцену.