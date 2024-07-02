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Необычные брачные традиции Тибета. Видео

В Тибете, горной стране, расположенной в Центральной Азии, брачные традиции очень необычны. Например, одна невеста может выйти замуж за нескольких мужчин (обычно от двух до четырех). Однако при этом главой семьи является «старший брат» — так называют самого взрослого мужа. Он же и выбирает себе невесту. Кстати, у каждого ребенка в такой необычной семье может быть несколько отцов. Пока что все кажется немного запутанным.

Давайте разберемся с самобытными тибетскими традициями и узнаем, где еще распространено многомужество, в видео от редакции ВФокусе Mail.ru.