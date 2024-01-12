Необычная погребальная урна племени майя обнаружена в Мексике

Источник: INAH

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) сделали важное открытие во время строительства туристической железной дороги, которую проложат на полуострове Юкатан в Мексике. Ученые нашли погребальную урну с изображением бога кукурузы, почитаемого представителями племени майя. Об этом пишет Art Newspaper.

Артефакт относится к классической эпохе, доиспанскому периоду между 680 и 770 годами н.э. Генеральный директор INAH Диего Прието Эрнандес рассказал, что урна представляет собой необработанный глиняный горшок, в котором находятся останки человека.

Изделие было идентифицировано специалистами как сосуд в стиле Паакцац. На нем можно увидеть выполненное из пастиляжа (декоративная техника с использованием керамической пасты) изображение бога кукурузы, появляющегося из листьев початка. Также урна украшена орнаментом, напоминающим майяский символ «ик» — олицетворение божественного дыхания и ветра.

Крышку урны украшает изображение совы, считавшейся в классический период предвестником гибели и войны. В культуре майя совы также одновременно считаются символами удачи и проводниками в загробную жизнь.

В древние времена побережье залива Юкатан служило некрополем для элиты народа майя. На полуострове находится более 20 тыс. могил, из которых на сегодняшний день раскопаны только 1 тыс. Также археологи находят здесь множество древних артефактов, принадлежащих народу майя.

Ранее археологи также обнаружили в Тулуме погребальную камеру племени майя, которая многие годы была спрятана за гигантским камнем. На месте раскопок ученые нашли останки восьми людей и кости различных животных, в том числе собак, оленей, броненосцев, птиц, черепах и тигровых акул.