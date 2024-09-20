Необычайно редкий воробей-мутант напугал жителей Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружен редкий белый воробей. Птица необычной светлой окраски вызвала интерес, так как подобное явление встречается в природе крайне редко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил биолог Павел Глазков.
Эксперт рассказал, что воробей не является альбиносом, поскольку его глаза имеют темный оттенок. У альбиносов отсутствует пигмент, из-за чего их глаза обычно красные. Ошибочно называть такую окраску «частичным альбинизмом», так как причина этого феномена не связана с полной потерей пигментации.
«Альбинизм либо есть, либо нет. Частичного не бывает. Его белизна — результат мутации в гене, а возможно, и в нескольких генах окраса этой птицы», — подчеркнул биолог.
Скорее всего, родители этой птицы имели стандартную окраску и не были белыми. Тем не менее, уникальная внешность не мешает воробью чувствовать себя комфортно среди сородичей, которые принимают его в стаю.
Однако у такой яркой окраски есть и обратная сторона. Птица привлекает внимание хищников, включая домашних кошек, что делает ее уязвимой. Воробью стоит быть осторожным, чтобы избежать опасности.
Люди и животные с альбинизмом обычно имеют светлую кожу, белые или светлые волосы и часто красноватые или светло-голубые глаза. Из-за недостатка меланина их кожа и глаза более подвержены воздействию солнечных лучей и требуют особой защиты.
Ранее в сафари-парке во Флориде вылупился аллигатор-альбинос. По словам сотрудника парка Эндрю Айала, детеныш полностью здоров. Инкубационный период длился 60 дней. Все это время яйца, полученные от двух аллигаторов-альбиносов, находились в специальном инкубаторе под пристальным надзором специалистов парка. Родителей маленькой рептилии зовут Snowflake и Blizzard, что можно перевести как «Снежинка» и «Буран». Они живут в сафари-парке уже семь лет, их предыдущее потомство появилось на свет в 2022 году.
До этого в Тюменском зоопитомнике экзотических животных, который находится недалеко от областного центра в деревне Патрушева, родился редкий детеныш кенгуру с альбинизмом. Кенгуренок несколько месяцев скрывался от любопытных глаз в маминой сумке и начал выглядывать примерно в возрасте полгода. Сейчас он уже смело передвигается по вольеру, вызывая умиление у посетителей и сотрудников питомника.