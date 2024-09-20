Необычайно редкий воробей-мутант напугал жителей Ленинградской области

Ранее в сафари-парке во Флориде вылупился аллигатор-альбинос. По словам сотрудника парка Эндрю Айала, детеныш полностью здоров. Инкубационный период длился 60 дней. Все это время яйца, полученные от двух аллигаторов-альбиносов, находились в специальном инкубаторе под пристальным надзором специалистов парка. Родителей маленькой рептилии зовут Snowflake и Blizzard, что можно перевести как «Снежинка» и «Буран». Они живут в сафари-парке уже семь лет, их предыдущее потомство появилось на свет в 2022 году.