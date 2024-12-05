«Необратимое поражение органов»: чем опасны профилактические капельницы с железом

Латентный или явный дефицит железа встречается у каждой второй женщины. Латентный дефицит железа — это дефицит, при котором уровень гемоглобина и эритроцитов остается нормальным, то есть когда есть дефицит железа, но еще нет анемии. Явный — когда в общем анализе крови диагностируется еще и анемия.
Почему железо снижается
Наиболее вероятная причина — потеря железа с кровью во время менструации. Для того чтобы узнать, есть ли у вас дефицит железа, необходимо сдать общий анализ крови и ферритин.
Определяя ферритин, врачи выявляют показатель общего запаса железа в организме.
При этом нужно иметь в виду, что при хроническом или остром воспалении, например при ОРВИ, бронхите, пневмонии и так далее, уровень ферритина может быть ложно повышен.
В науке до сих пор много споров, какой уровень ферритина считать нормальным. В большинстве случаев мы опираемся на отрезную точку в 40 нг/мл. Ниже этого значения диагностируется железодефицит.
Но это не общепринятая граница нормы. В нескольких исследованиях предлагалось рекомендовать дополнительный прием железа женщинам с жалобой на усталость с ферритином менее 50.
Как лечится железодефицитная анемия
Способ лечения железодефицитной анемии складывается из следующих пунктов:
По возможности устранение причины
Например, дефицит железа вызывает кровотечение в желудочно-кишечном тракте или даже некоторые злокачественные новообразования. Тогда прием препаратов только скроет симптомы, но не вылечит проблему. Поэтому самодиагностикой заниматься не стоит.
Медикаментозная терапия
В качестве препаратов могут быть выбраны несколько вариантов:
- таблетки;
- инъекции.
Нужны ли профилактические капельницы
Ни в коем случае нельзя ставить профилактические капельницы с железом — это опасно. «Лишнее» железо будет накапливаться в тканях, что может привести к необратимому поражению органов и тканей: сердца, печени, поджелудочной железы и других.
Если у вас впервые выявили дефицит железа, лучше всего будет начать с приема выписанных врачом лекарств.
Внутривенное введение препарата в виде капельниц рекомендуется использовать при непереносимости таблеток, неэффективности терапии таблетками, а также может быть рекомендовано пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Токсическая реакция может развиться в ответ на активацию ионов железа.
Внутримышечное введение не используется из-за опасности инфильтратов, абсцессов и даже миосаркомы в месте введения препарата.