Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Необратимое поражение органов»: чем опасны профилактические капельницы с железом

Железодефицитная анемия может сильно снизить качество жизни и общее самочувствие. Недостаток железа в организме — это слабость, усталость и сниженная работоспособность. Многие в таких случаях прибегают к капельницам с железом. Однако нужно ли сразу ложиться под капельницу, рассказала «Вечерней Москве» врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Семейная» Марина Иванова.

Источник: Спорт-Экспресс

Латентный или явный дефицит железа встречается у каждой второй женщины. Латентный дефицит железа — это дефицит, при котором уровень гемоглобина и эритроцитов остается нормальным, то есть когда есть дефицит железа, но еще нет анемии. Явный — когда в общем анализе крови диагностируется еще и анемия.

Почему железо снижается

Наиболее вероятная причина — потеря железа с кровью во время менструации. Для того чтобы узнать, есть ли у вас дефицит железа, необходимо сдать общий анализ крови и ферритин.

Ферритин — это комплекс, состоящий из белков, который является местом хранения железа в наших клетках.

Определяя ферритин, врачи выявляют показатель общего запаса железа в организме.

При этом нужно иметь в виду, что при хроническом или остром воспалении, например при ОРВИ, бронхите, пневмонии и так далее, уровень ферритина может быть ложно повышен.

В науке до сих пор много споров, какой уровень ферритина считать нормальным. В большинстве случаев мы опираемся на отрезную точку в 40 нг/мл. Ниже этого значения диагностируется железодефицит.

Но это не общепринятая граница нормы. В нескольких исследованиях предлагалось рекомендовать дополнительный прием железа женщинам с жалобой на усталость с ферритином менее 50.

Как лечится железодефицитная анемия

Способ лечения железодефицитной анемии складывается из следующих пунктов:

По возможности устранение причины

Например, дефицит железа вызывает кровотечение в желудочно-кишечном тракте или даже некоторые злокачественные новообразования. Тогда прием препаратов только скроет симптомы, но не вылечит проблему. Поэтому самодиагностикой заниматься не стоит.

Медикаментозная терапия

В качестве препаратов могут быть выбраны несколько вариантов:

  • таблетки;
  • инъекции.

Нужны ли профилактические капельницы

Ни в коем случае нельзя ставить профилактические капельницы с железом — это опасно. «Лишнее» железо будет накапливаться в тканях, что может привести к необратимому поражению органов и тканей: сердца, печени, поджелудочной железы и других.

Если у вас впервые выявили дефицит железа, лучше всего будет начать с приема выписанных врачом лекарств.

Внутривенное введение препарата в виде капельниц рекомендуется использовать при непереносимости таблеток, неэффективности терапии таблетками, а также может быть рекомендовано пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Капельницы с железом сопряжены с рисками анафилактического шока, перегрузки железом, токсических реакций.

Токсическая реакция может развиться в ответ на активацию ионов железа.

Внутримышечное введение не используется из-за опасности инфильтратов, абсцессов и даже миосаркомы в месте введения препарата.