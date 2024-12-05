«Необратимое поражение органов»: чем опасны профилактические капельницы с железом

Латентный или явный дефицит железа встречается у каждой второй женщины. Латентный дефицит железа — это дефицит, при котором уровень гемоглобина и эритроцитов остается нормальным, то есть когда есть дефицит железа, но еще нет анемии. Явный — когда в общем анализе крови диагностируется еще и анемия.