Ненависть отравляет жизнь: как рассказать детям об уходе отца из семьи

По его словам, дети очень тяжело переживают любые перемены внутри семьи, поэтому шокировать их сообщениями о разводе или об уходе из семьи одного из родителей не стоит.
— Особенно если ваши дети еще социально не адаптированны, вы понимаете, что они стопроцентно будут болезненно переживать такую информацию. Лучше переждите, — посоветовал психолог.
Следовательно, и самой супруге или супругу (в зависимости от того, кто покидает семью) не нужно делать однозначных выводов относительно того, что их разрыв — это навеки и обратного пути назад нет, добавил собеседник «ВМ».
— Если же юридический развод состоялся, вы осознаете, что со своим экс-любимым вы уже не будете вместе, ребенка можно предупредить о разрыве отношений. Сообщать эту информацию нужно дозированно, чтобы ребенок успевал дозревать до нее. При этом обязательно нужно уточнить, что оба родителя его очень любят. Стоит пояснить, что развод никак не отразится на ребенке и отношении родителей к нему, — сказал Зберовский.
По мнению эксперта, важно сохранить об ушедшем родителе в сознании ребенка лишь положительную характеристику.
— Ваши личные «терки» с супругом или супругой и субъективное, пусть даже негативное отношение не должны становиться почвой для настраивания ребенка против ушедшего родителя, так как ненависть отравляет жизнь, — заключил семейный психолог.