Ненависть отравляет жизнь: как рассказать детям об уходе отца из семьи

— Если же юридический развод состоялся, вы осознаете, что со своим экс-любимым вы уже не будете вместе, ребенка можно предупредить о разрыве отношений. Сообщать эту информацию нужно дозированно, чтобы ребенок успевал дозревать до нее. При этом обязательно нужно уточнить, что оба родителя его очень любят. Стоит пояснить, что развод никак не отразится на ребенке и отношении родителей к нему, — сказал Зберовский.