Ненастоящая забота: какие схемы используют мошенники в новогодние праздники

В адресной строке браузера в начале ссылки есть значок замка и надпись https (или кнопка «Сведения о сайте», нажав на которую можно убедиться, что подключение безопасно).В адресной строке официального магазина или сервиса не может быть дополнительных или замещающих символов. Если вбить название магазина или сервиса в поисковике, в выдаче у официального сайта будет значок — синий кружок с галочкой. Официальные сайты хорошо продуманы и наполнены информацией. А мошеннические регулярно блокируют, поэтому жулики делают их спустя рукава: вы увидите опечатки, пустые разделы и прочие очевидные недоработки.