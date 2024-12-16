Ненастоящая забота: какие схемы используют мошенники в новогодние праздники

Об этом сообщает департамент безопасности компании Wildberries&Russ. Под предлогом получения сертификатов на определенную сумму от маркетплейсов злоумышленники в мессенджере предлагают перейти по ссылке и забрать свой «выигрыш».
По ссылке у жертвы, как правило, открывается Telegram-бот (автоматический робот-чат, похожий на меню голосового помощника во время звонка в банк. — «ВМ»), который предоставляет инструкции о том, как получить «выигрыш».
Только после этого жертва получает возможность участвовать в розыгрыше «подарочного сертификата».
Далее бот предлагает различные задания для заработка. Таким образом воры постепенно собирают данные, включая банковские реквизиты, сведения для входа в личный кабинет, а потом крадут ваши деньги. Есть и другие способы «новогоднего» обмана.
«Выгодные» билеты
Желая в каникулы интересно отдохнуть, москвичи ищут путевки, билеты на самолет, на концерт или спектакль. И часто попадают на фальшивый сайт.
— Если на поддельном сайте ввести данные банковской карты, с нее спишут все деньги, а банк откажет в компенсации, поскольку клиент провел операцию самостоятельно, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский.
Билеты на авиарейсы, развлекательные мероприятия следует покупать только на официальных сайтах соответствующих компаний.
Липовые инвестиции
В декабре многие москвичи получают бонусы и премии. Этим пользуются жулики, предлагая горожанам «выгодные инвестиции». Потенциальным жертвам злоумышленники обещают доходность в полтора-два раза выше, чем у официальных участников рынка, и обязательно подгоняют: мол, срок действия предложения ограничен. Это делают специально, чтобы человек не успел уточнить информацию и сразу же перевел деньги на «вклад с доходностью 50 процентов годовых». На самом деле деньги будут отправлены на счет мошенников, и банк никак не сможет их вернуть.
Ненастоящая забота
Перед Новым годом мошенники часто сообщают москвичам о доплатах к пенсии, выплатах многодетным семьям, подарках от властей
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ольга Дайнеко, эксперт проекта «Моифинансы.рф»:
— Если вы участвовали в каком-либо новогоднем розыгрыше и выиграли в нем, то следует напрямую обращаться к организатору этого розыгрыша. Запомните: для получения приза от победителя не требуется предоставление каких-либо персональных сведений дистанционным способом. Только лично. Все остальное — способ обмана.
РАСПОЗНАЕМ ЖУЛИКОВ.
Во время новогодних покупок важно не заходить на фишинговые, т.е. ненастоящие сайты. Как их распознать?
В адресной строке браузера в начале ссылки есть значок замка и надпись https (или кнопка «Сведения о сайте», нажав на которую можно убедиться, что подключение безопасно).В адресной строке официального магазина или сервиса не может быть дополнительных или замещающих символов. Если вбить название магазина или сервиса в поисковике, в выдаче у официального сайта будет значок — синий кружок с галочкой. Официальные сайты хорошо продуманы и наполнены информацией. А мошеннические регулярно блокируют, поэтому жулики делают их спустя рукава: вы увидите опечатки, пустые разделы и прочие очевидные недоработки.
Эксперты рекомендуют для покупок в интернет-магазинах использовать виртуальную карту. Она выпускается в цифровом виде и не имеет физического носителя. Виртуальные карты, как правило, обслуживаются бесплатно, их можно пополнять на сумму конкретной покупки. Даже если жулики получат данные этих карт, они не смогут похитить существенную сумму.