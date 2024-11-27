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Немцы стоят по десять часов в очереди за дубайским шоколадом

Кондитерские уже не справляются со спросом.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Спорт-Экспресс

В Германии жители стоят в десятичасовых очередях, чтобы приобрести дубайский шоколад — батончики с фисташковым кремом внутри. Об этом пишет South China Morning Post.

Кондитер из Берлина Али Фахро нашел рецепт дубайского шоколада, популярность которого растет во всем мире, и решил его приготовить. В первый день Фахро сделал 20 батончиков, и они быстро закончились. На следующий день он выставил на продажу 50 штук, однако их так же, как и первую партию, покупатели быстро разобрали. По словам мастера, он не справляется с наплывом клиентов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Штутгарте. Люди стоят от трех до десяти часов, чтобы получить дубайский шоколад, однако в большинстве случаев лишь для перепродажи лакомства.

Так, один покупатель рассказал, что плитка дубайского шоколада в Германии стоит 15 евро, а перепродать американцам на eBay можно за 100 и даже 300 евро.

Однако есть и те, кто готов простоять в очереди не ради продажи плиток.

«Я ждал десять часов. Я был здесь с полуночи, чтобы попробовать этот шоколад и поделиться с бабушкой и дедушкой», — рассказал 18-летний студент Леон Фенле у магазина швейцарской компании Lindt в Штутгарте, которая начала выпускать свою версию дубайского шоколада.

А чтобы не стоять в гигантских очередях за дубайским шоколадом, можно приготовить его дома. О том, как это сделать, рассказали в отдельной статье.