Немцы стоят по десять часов в очереди за дубайским шоколадом

Кондитер из Берлина Али Фахро нашел рецепт дубайского шоколада, популярность которого растет во всем мире, и решил его приготовить. В первый день Фахро сделал 20 батончиков, и они быстро закончились. На следующий день он выставил на продажу 50 штук, однако их так же, как и первую партию, покупатели быстро разобрали. По словам мастера, он не справляется с наплывом клиентов.