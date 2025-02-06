Немой фильм о Линкольне был найден более 100 лет спустя

Немой фильм 1915 года об Аврааме Линкольне считался утерянным, пока стажер, разбиравший старые коробки на одном из складов Лонг-Айленда (Нью-Йорк, США), не нашел его, — пишет UPI.
Сообщается, что Дэн Мартин, стажер из Архива исторических фильмов, разбирал коробки с пожертвованиями на складе, когда обнаружил единственную сохранившуюся копию «Сердца Линкольна» — немого фильма о жизни 16-го президента США. Прежде он был внесен Библиотекой Конгресса в список утраченных навсегда.
Киноархивист Элиот Киссилефф восстановил и оцифровал фильм, чтобы в дальнейшем вновь его не утратить. По словам специалиста, утерянная на век пленка была в довольно хорошем состоянии.
Ранее рассказывали, что австралиец нашел в комиссионном магазине фотографии из своего медового месяца.