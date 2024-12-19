«Немного» или «не много»: как правильно пишется

Я немного устал после работы (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).

Она добавила вовсе не много специй (есть усиливающее слово «вовсе», поэтому раздельно).

Нам нужно немного больше времени для завершения проекта (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).

Он немного смущается, когда говорит на публике (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).

Вечером выпало не много, а очень мало снега (противопоставление, поэтому раздельно).

Я куплю немного фруктов на рынке (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).

Она вовсе не много опоздала на встречу (есть усиливающее слово «вовсе», поэтому раздельно).

Я немного не понимаю, о чем ты говоришь (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).

Мы провели далеко не много времени на свежем воздухе (есть усиливающее слово «далеко», поэтому раздельно).