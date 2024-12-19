«Немного» или «не много»: как правильно пишется

Иногда похожие слова передают разный смысл и употребляются в определенном значении. Например, «немного» и «не много» можно написать слитно или раздельно в зависимости от контекста. В статье объяснили правила написания этих наречий и привели примеры, которые помогут их запомнить и не допускать ошибок.
Как пишется слово по правилам русского языка: «немного» или «не много»
Оба варианта написания — правильные. Но употреблять каждый из них необходимо в определенных ситуациях.
Слово «немного» — это наречие. Оно обозначает небольшое количество чего-то, промежуток времени или расстояния, а также степень состояния (1). Например, «немного вещей», «немного заболел», «немного подождать».
В состав слова входит частица не-, корень -мног- и суффикс -о. По правилам русского языка, наречия, которые заканчиваются на -о или -е, пишутся слитно с не-, если к ним можно подобрать синоним без этой частицы (2).
Например, «немного» можно заменить другими словами без потери смысла: «чуть-чуть», «слегка», «малость», «малую толику» и др. (3). Подходящий синоним нужно подбирать в зависимости от контекста и стиля текста.
Второй вариант написания «не много» используют реже и только в определенных случаях.
1. Когда есть противопоставление: «не много, а мало», «не много, а совсем капельку». Такая конструкция должна относиться именно к наречию.
Например, в предложении: «У него было немного времени, а ей хотелось успеть массу дел», союз а связывает предложения и не создает противопоставления к слову «немного».
2. Если есть усиливающие слова: «вовсе», «отнюдь», «далеко», «ничуть» и др. Например, «отнюдь не много людей».
Примеры правильного написания слов «немного» и «не много»
В написании этих наречий легко запутаться. Разобраться в правилах помогут примеры. Обратите внимание на контекст, в котором употребляются слова, чтобы понять нюансы написания.
Я немного устал после работы (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).
Она добавила вовсе не много специй (есть усиливающее слово «вовсе», поэтому раздельно).
Нам нужно немного больше времени для завершения проекта (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).
Он немного смущается, когда говорит на публике (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).
Вечером выпало не много, а очень мало снега (противопоставление, поэтому раздельно).
Я куплю немного фруктов на рынке (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).
Она вовсе не много опоздала на встречу (есть усиливающее слово «вовсе», поэтому раздельно).
Я немного не понимаю, о чем ты говоришь (можно заменить на «чуть-чуть», поэтому слитно).
Мы провели далеко не много времени на свежем воздухе (есть усиливающее слово «далеко», поэтому раздельно).
У него осталось не много, а совсем чуть-чуть денег до конца месяца (противопоставление, поэтому раздельно).
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Путаница возникает из-за разного контекста, с которым употребляют наречия. Слово «немного» носит не резко отрицательное, а уступительное значение. Синонимы «чуть-чуть», «мало», «капельку» могут без труда заменить его и сохранить смысл предложения.
Вариант «не много» употребляют гораздо реже. Его используют, когда нужно подчеркнуть противопоставление или усилить отрицание. В разговорной речи это можно сделать с помощью интонации, а на письме нужно ориентироваться на вспомогательные слова и союзы, которые помогут подобрать нужное правило.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
— «Немного» — это наречие, поэтому применяем общее правило правописания не с существительными, прилагательными, наречиями с окончанием на -о/-е, — рассказывает Елена Павлова, преподаватель, онлайн-репетитор по русскому языку, эксперт ОГЭ и ЕГЭ. — Это легко: достаточно запомнить, что слово пишется слитно, если можем заменить его синонимом «мало».
Эксперт объясняет и другой вариант употребления наречия. «Не много» пишется раздельно в случаях, если есть противопоставление с союзом а или оно подразумевается, есть усилительные частицы далеко, вовсе, отнюдь.
— Чтобы определиться с верным написанием, необходимо посмотреть на контекст, понять смысл предложения, — уточняет Елена Павлова.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Особенности написания «немного» и «не много» — не единственный пример, с которым нередко возникают сложности. В русском языке много коварных слов и выражений, в которых легко допустить ошибку. У некоторых из них есть проверочные слова, а написание других нужно просто запомнить.
«Значок», а не «значек»: ударение в слове падает на суффикс с шипящим, поэтому пишется О, а не Е.
«Нюанс», а не «ньюанс»: многие считают, что в основе термина лежит английское слово new («новый»), которое читается как «нью». На самом деле «нюанс» образован от французского nuanse, что переводится как «оттенок». Если знать верное значение, запомнить написание будет проще.
«ЧесТный», а не «чесный». При произношении буква Т теряется, поэтому многие допускают ошибку. Проверить верное написание можно с помощью слова «честь».
«Эспрессо», а не «экспрессо». Путаница возникает из-за похожего слова «экспресс», но скорый поезд не имеет никакого отношения к кофейному напитку. Верное написание нужно только запомнить.
«Навскидку», а не «на вскидку» или «на в скидку». Знакомое слово «скидка» не отделяется, а пишется слитно и образует устоявшееся наречие. Можно заменить его синонимом «примерно».
«Следующий», а не «следущий». При произношении Ю почти не слышно, но проверить верное написание можно с помощью глагола «следую».
«В общем», а не «вообщем». Слово часто путают с наречием «вообще» и пишут по аналогии. Стоит запомнить, что варианта «вообщем» не существует.
«Прийти», а не «придти». Если использовать глагол «идти» с приставкой, буква Д в корне исчезнет, зато появится Й.
«Участвовать», а не «учавствовать». Кажется, что еще одну В просто не слышно при произношении, но это не так. Проверить написание можно с помощью слова «участие».
«Прецедент», а не «прецендент». Термин заимствован из французского языка и означает случай или событие, которые произошли в прошлом, а сейчас их используют для примера или обоснования каких-либо действий. Писать нужно так же, как в родном языке — без лишней Н в середине.
Список источников
1. Кузнецов С. Большой толковый словарь русского языка. 2000.
2. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.
3. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. 1994.
Эксперт: Елена Павлова, преподаватель, онлайн-репетитор по русскому языку, эксперт ОГЭ, ЕГЭ