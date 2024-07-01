Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий шпиц возглавил рейтинг любимых пород собак у россиян

Немецкий шпиц стал любимой породой у россиян. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Источник: Unsplash

— Самая популярная порода собак у россиян уже восемь лет подряд — немецкий шпиц. В нашем ежегодном рейтинге, который мы составляем на основании единой родословной книги РКФ, эта порода на данный момент — несменный лидер, — заявил Голубев.

По его словам, жители мегаполиса чаще заводят собак небольших парод. В 90-е годы существовала тенденция на больших собак. На улицах можно было встретить ротвейлеров и кавказских овчарок. Сегодня городская среда диктует другие условия.

Маленькие питомцы наиболее хорошо подстраиваются под график хозяина и могут адаптироваться к обстановке.

Кроме того, маленькие четвероногие могут легко уживаться в квартире, в отличие от более крупых представителей, передало агентство городских новостей «Москва».

29 июня ветеринарный врач-терапевт Анастасия Варфоломеева и эксперт бренда товаров для животных Triol Валерия Козельская сообщила, что в деревенской среде домашних животных могут подстерегать риски, ведущие к получению травм и отравлению. По ее словам, перед поездкой на дачу с питомцами необходимо проверить окружающую среду на наличие опасных растений.