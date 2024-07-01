Немецкий шпиц возглавил рейтинг любимых пород собак у россиян

29 июня ветеринарный врач-терапевт Анастасия Варфоломеева и эксперт бренда товаров для животных Triol Валерия Козельская сообщила, что в деревенской среде домашних животных могут подстерегать риски, ведущие к получению травм и отравлению. По ее словам, перед поездкой на дачу с питомцами необходимо проверить окружающую среду на наличие опасных растений.