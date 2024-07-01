Немецкий шпиц возглавил рейтинг любимых пород собак у россиян

— Самая популярная порода собак у россиян уже восемь лет подряд — немецкий шпиц. В нашем ежегодном рейтинге, который мы составляем на основании единой родословной книги РКФ, эта порода на данный момент — несменный лидер, — заявил Голубев.
По его словам, жители мегаполиса чаще заводят собак небольших парод. В 90-е годы существовала тенденция на больших собак. На улицах можно было встретить ротвейлеров и кавказских овчарок. Сегодня городская среда диктует другие условия.
Кроме того, маленькие четвероногие могут легко уживаться в квартире, в отличие от более крупых представителей, передало агентство городских новостей «Москва».
29 июня ветеринарный врач-терапевт Анастасия Варфоломеева и эксперт бренда товаров для животных Triol Валерия Козельская сообщила, что в деревенской среде домашних животных могут подстерегать риски, ведущие к получению травм и отравлению. По ее словам, перед поездкой на дачу с питомцами необходимо проверить окружающую среду на наличие опасных растений.