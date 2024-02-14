Немецкий пенсионер-миллионер питается мусором

Хайнц — бывший электроинженер, который научился зарабатывать только после выхода на пенсию. Пенсионер приобрел 10 домов (последний — совсем недавно), которые самостоятельно ремонтирует и сдает в аренду.
При этом немецкий пенсионер питается не в ресторанах, а доедает чужие объедки из мусорных контейнеров, общественному транспорту предпочитает велосипед, не пользуется мобильным и не покупает себе одежду. Последний, десятый дом он купил, скопив 700 тысяч евро (68,6 миллионов рублей).
К слову, толстые книги бухучета старик складирует на полу, не желая уподобляться «расточительным» соседям, покупая стеллаж или полку. Земляки называют Хайнца «самым странным миллионером Германии».
«Я живу экономно, так я воспитан! На еду я не трачу даже пять евро в месяц. Может, куплю немного масла для жарки или что-то еще, если закончится. Но большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью», — поделился Хайнц с журналистами.
Недавно Финансы Mail.ru опубликовали несколько способов научить ребенка копить самостоятельно.
Олеся Маевская