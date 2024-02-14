Немецкий пенсионер-миллионер питается мусором

«Я живу экономно, так я воспитан! На еду я не трачу даже пять евро в месяц. Может, куплю немного масла для жарки или что-то еще, если закончится. Но большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью», — поделился Хайнц с журналистами.