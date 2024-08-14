Немецкий музей вернул украденный Дрезденский белый бриллиант

В ноябре 2019 года из музея Grünes Gewölbe в Дрездене (Германия) были украдены артефакты стоимостью более $124 миллиона (~ 10 млрд рублей). Недавно музей сообщил, что большая часть украденных экспонатов, включая Дрезденский белый бриллиант, была возвращена в отличном состоянии. Предполагается, что культовые экспонаты даже можно будет увидеть на выставке в ближайшее время.