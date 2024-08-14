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Немецкий музей вернул украденный Дрезденский белый бриллиант

Украденные артефакты практически в полном составе были возвращены в музей Grünes Gewölbe. Предполагается, что культовые экспонаты можно будет увидеть на выставке в ближайшее время.

В ноябре 2019 года из музея Grünes Gewölbe в Дрездене (Германия) были украдены артефакты стоимостью более $124 миллиона (~ 10 млрд рублей). Недавно музей сообщил, что большая часть украденных экспонатов, включая Дрезденский белый бриллиант, была возвращена в отличном состоянии. Предполагается, что культовые экспонаты даже можно будет увидеть на выставке в ближайшее время.

Украденная коллекция была собрана еще в XVIII веке Августом Сильным, курфюрстом Саксонии, а затем расширена королем Польши, заказывающим у ювелиров изысканные ювелирные изделия в рамках своего соперничества с королем Франции Людовиком XIV.

Позднее артефакты пережили бомбардировки союзников во время Второй мировой войны, но были вывезены Советским Союзом в качестве военного трофея. В 1958 году они были возвращены в Дрезден и вплоть до 2019 года хранились в коллекции местного музея.

Ранее Италия вернула украденные артефакты на сумму $80 миллионов. Подробнее о том, как сегодня разыскивают утерянные предметы искусства, можно узнать по ссылке.

Кристина Корчанова