Немецкие врачи вылечили пациента с ВИЧ

В клинике «Шарите» в Берлине (Германия) рассказали, что врачи смогли вылечить пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Как сообщается на сайте медучреждения, это уже второй подобный случай.
Пациент, имя которого не раскрывается, в течение пяти лет не проходил противовирусную терапию. За этот период у него не наблюдались симптомы ВИЧ. По словам врачей, иммунная система клиента клиники работает нормально. Особенность случая в том, что для лечения врачи применили новую методику, которая отличается от предыдущих.
Медики говорят, что это доказательство того, что ВИЧ является излечимой болезнью, хотя ранее считалось, что человек может вести относительно нормальную жизнь только, если проходит специальные процедуры и принимает соответствующие препараты.
В редких случаях ВИЧ можно вылечить путем пересадки стволовых клеток от донора с иммунитетом к вирусу иммунодефицита человека. Но этот метод подходит только в том случае, если пациент страдает от сопутствующих заболеваний, таких, как определенные формы рака крови или лимфатических узлов.
Вторым важным фактором для пересадки является невозможность сдерживать онкологическое заболевание только при помощи лучевой или химиотерапии.
Ранее в Китае был разработан метод полного излечения от диабета второго типа.
Анна Морозова