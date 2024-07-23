Немецкие врачи вылечили пациента с ВИЧ

Пациент, имя которого не раскрывается, в течение пяти лет не проходил противовирусную терапию. За этот период у него не наблюдались симптомы ВИЧ. По словам врачей, иммунная система клиента клиники работает нормально. Особенность случая в том, что для лечения врачи применили новую методику, которая отличается от предыдущих.