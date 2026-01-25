Немецкие экономисты призвали вернуть золото из американских хранилищ

К призывам присоединились и другие финансовые эксперты. Глава Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер заявил, что в условиях усиливающейся геополитической напряженности и риторики США Германия может столкнуться с риском ограничения доступа к собственному золоту. Ранее эта тема в основном поднималась партией «Альтернатива для Германии», но теперь она все чаще звучит в мейнстримной политике. Представители «Зеленых» также поддержали идею переноса резервов, подчеркнув, что золото является символом доверия и стабильности и не должно становиться инструментом геополитических игр.