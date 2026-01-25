Немецкие экономисты призвали вернуть золото из американских хранилищ

К слову, Германия обладает вторыми по величине золотыми запасами в мире после США, и около 1 236 тонн золота на сумму примерно 164 млрд евро хранится в Нью-Йорке. Экономист и бывший глава исследовательского подразделения Бундесбанка Эмануэль Менх назвал хранение столь значительных резервов в США рискованным и призвал рассмотреть их репатриацию ради большей стратегической независимости.
К призывам присоединились и другие финансовые эксперты. Глава Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер заявил, что в условиях усиливающейся геополитической напряженности и риторики США Германия может столкнуться с риском ограничения доступа к собственному золоту. Ранее эта тема в основном поднималась партией «Альтернатива для Германии», но теперь она все чаще звучит в мейнстримной политике. Представители «Зеленых» также поддержали идею переноса резервов, подчеркнув, что золото является символом доверия и стабильности и не должно становиться инструментом геополитических игр.
В то же время звучат и предостережения. Глава Института экономических исследований Клеменс Фюст считает, что такой шаг может усугубить международную напряженность и привести к непредвиденным последствиям.
Официальные представители правительства и Бундесбанка пока не видят оснований для срочных действий, отмечая, что резервы диверсифицированы: более половины хранится во Франкфурте, 37% — в Нью-Йорке и около 12% — в Лондоне. Тем не менее на фоне ужесточения риторики США в адрес Европы в правящей партии ХДС все больше голосов звучит в пользу возвращения золота в Германию.