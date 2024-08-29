Немецкая разведка креативно подошла к поиску сотрудников

По словам пресс-секретаря Юлии Линнер, для геймеров работа в BND может быть привлекательной, так как в играх и разведке есть что-то общее. Так, Линнер объяснила, что разведчики увлекаются компьютерами и перевоплощаются, чтобы добыть какую-либо информацию. Это чем-то похоже на видеоигры.