Немецкая разведка креативно подошла к поиску сотрудников

Сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (BND) появились на Gamescom — одной из крупнейших выставок видеоигра в мире. Сделали они это с целью привлечения специалистов в области IT. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Rundschau.
По словам пресс-секретаря Юлии Линнер, для геймеров работа в BND может быть привлекательной, так как в играх и разведке есть что-то общее. Так, Линнер объяснила, что разведчики увлекаются компьютерами и перевоплощаются, чтобы добыть какую-либо информацию. Это чем-то похоже на видеоигры.
Многие спрашивают, не противоречит ли принципам разведки то, что сотрудники открыто заявляют о себе. Линнер сказала, что сегодня такие методы необходимы.
Чтобы привлечь новых сотрудников, в BND подошли к делу творчески. Они отправили на выставку косплеершу. Девушка одета как воин пустыни со щитом на спине, который символизирует защиту демократии. Она раздает визитки и представляется «оператором AJ». Что именно означает «AJ», остаётся тайной.
На визитке указаны навыки девушки: три из трех баллов у нее в категории «маскировка», «лидерство» — два из трех, а в таком качестве, как «общение», воин набрала всего один балл. Очевидно, в BND не любят болтливых.
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