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Немец выпил литры сока из лимона и лайма, чтобы побить мировые рекорды

Для того, чтобы стать новым рекордсменом, мужчине пришлось выпить через соломинку два литра цитрусового сока в общей сложности за 27,21 секунд.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Guinness World Records

Неоднократный мировой рекордсмен из Германии вернул себе два прежних титула из Книги рекордов Гиннесса за один день, выпив литры сока из лимона и лайма. Об этом пишет United Press International.

Известно, что 30-летний Андре Ортольф ранее устанавливал мировые рекорды по быстрому питью большого количества лимонного сока через соломинку и такой же рекорд по поглощению сока лайма, но в этом году он уступил оба рекорда рекордсмену Дэвиду Рашу.

Чтобы вернуть себе самое «кислое» звание, Ортольфу пришлось за один день выпить литр лимонного сока через соломинку всего за 13,3 секунд, а также литр лаймового сока — за 13,51 секунд.

Мужчина рассказал в интервью Книге рекордов Гиннесса, что никаких неприятных последствий после состязаний у него не произошло кроме того, что внезапно разболелся зуб. Однако боль прошла уже через день.

Ранее рассказывали, что другой гражданин Германии пытается побить рекорд по проживанию под водой.