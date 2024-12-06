Немец выпил литры сока из лимона и лайма, чтобы побить мировые рекорды

Известно, что 30-летний Андре Ортольф ранее устанавливал мировые рекорды по быстрому питью большого количества лимонного сока через соломинку и такой же рекорд по поглощению сока лайма, но в этом году он уступил оба рекорда рекордсмену Дэвиду Рашу.