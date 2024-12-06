Немец выпил литры сока из лимона и лайма, чтобы побить мировые рекорды

Неоднократный мировой рекордсмен из Германии вернул себе два прежних титула из Книги рекордов Гиннесса за один день, выпив литры сока из лимона и лайма. Об этом пишет United Press International.
Известно, что 30-летний Андре Ортольф ранее устанавливал мировые рекорды по быстрому питью большого количества лимонного сока через соломинку и такой же рекорд по поглощению сока лайма, но в этом году он уступил оба рекорда рекордсмену Дэвиду Рашу.
Чтобы вернуть себе самое «кислое» звание, Ортольфу пришлось за один день выпить литр лимонного сока через соломинку всего за 13,3 секунд, а также литр лаймового сока — за 13,51 секунд.
Мужчина рассказал в интервью Книге рекордов Гиннесса, что никаких неприятных последствий после состязаний у него не произошло кроме того, что внезапно разболелся зуб. Однако боль прошла уже через день.
Ранее рассказывали, что другой гражданин Германии пытается побить рекорд по проживанию под водой.