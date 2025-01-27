Немец установил мировой рекорд, прожив под водой 120 дней

На протяжении всего времени четыре камеры снимали жизнь и передвижения мужчины в капсуле. Это позволяло отслеживать его психическое здоровье, а заодно и предоставить доказательства того, что он никогда не поднимался на поверхность. Сюзана Рейес, судья Книги рекордов Гиннесса, наблюдавшая за экспериментом, подтвердила установленный рекорд.