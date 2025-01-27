Немец установил мировой рекорд, прожив под водой 120 дней

Рюдигер Кох, 59-летний аэрокосмический инженер из Германии, установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию под водой в условиях повышенного давления. Он прожил 120 дней в капсуле на побережье Пуэрто-Линдо (Панама) в Карибском море, — пишет The Guardian.
Сообщается, что 24 января 2025 года Кох завершил 120-дневное пребывание в подводной капсуле, расположенной на глубине 11 метров. Теперь аэрокосмический инженер надеется, что его успешный опыт погружения изменит представления о человеческой жизни и о возможных средах обитания.
На протяжении всего времени четыре камеры снимали жизнь и передвижения мужчины в капсуле. Это позволяло отслеживать его психическое здоровье, а заодно и предоставить доказательства того, что он никогда не поднимался на поверхность. Сюзана Рейес, судья Книги рекордов Гиннесса, наблюдавшая за экспериментом, подтвердила установленный рекорд.
Известно, что, когда Кох поднялся на сушу, он первым делом выпил шампанского, выкурил сигару, а затем прыгнул в Карибское море, откуда его подобрала лодка и доставила на сушу для праздничной вечеринки.
Это было замечательное приключение, и теперь, когда оно закончилось, я почти испытываю сожаление. Мне здесь очень понравилось.
Ранее рассказывали, что спортсменка установила мировой рекорд, выполнив 44 подтягивания за минуту.