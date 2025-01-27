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Немец установил мировой рекорд, прожив под водой 120 дней

Аэрокосмический инженер, проживший около четырех месяцев на глубине 11 метров в Карибском море, надеется, что этот опыт изменит представления о возможной среде обитания человека.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Рюдигер Кох, 59-летний аэрокосмический инженер из Германии, установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию под водой в условиях повышенного давления. Он прожил 120 дней в капсуле на побережье Пуэрто-Линдо (Панама) в Карибском море, — пишет The Guardian.

Сообщается, что 24 января 2025 года Кох завершил 120-дневное пребывание в подводной капсуле, расположенной на глубине 11 метров. Теперь аэрокосмический инженер надеется, что его успешный опыт погружения изменит представления о человеческой жизни и о возможных средах обитания.

На протяжении всего времени четыре камеры снимали жизнь и передвижения мужчины в капсуле. Это позволяло отслеживать его психическое здоровье, а заодно и предоставить доказательства того, что он никогда не поднимался на поверхность. Сюзана Рейес, судья Книги рекордов Гиннесса, наблюдавшая за экспериментом, подтвердила установленный рекорд.

Прежде аналогичное достижение было у американца Джозефа Дитури, который 100 дней прожил в подводной капсуле в лагуне Флориды (США).

Известно, что, когда Кох поднялся на сушу, он первым делом выпил шампанского, выкурил сигару, а затем прыгнул в Карибское море, откуда его подобрала лодка и доставила на сушу для праздничной вечеринки.

Это было замечательное приключение, и теперь, когда оно закончилось, я почти испытываю сожаление. Мне здесь очень понравилось.

Рюдигер Кох
59-летний аэрокосмический инженер

Ранее рассказывали, что спортсменка установила мировой рекорд, выполнив 44 подтягивания за минуту.