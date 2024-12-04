Немец пытается побить рекорд по проживанию под водой

Известно, что подводная резиденция Коха составляет около 100 квадратных метров. На станции есть туалет, телевизор, компьютер, кровать, велотренажер, солнечная батарея, спутниковый интернет и несколько вентиляторов. Однако нормального душа под водой, увы, нет, поэтому мужчина сказал, что сильнее всего скучает именно по этой роскоши.