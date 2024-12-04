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Немец пытается побить рекорд по проживанию под водой

Мужчина более 60 дней живет на подводной станции. Осталось примерно столько же.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

59-летний житель Германии уже более 60 дней пытается побить мировой рекорд Гиннесса по продолжительности пребывания на стационарной подводной станции. Об этом пишет United Press International.

Рюдигер Кох, аэрокосмический инженер, на протяжении двух месяцев живет и работает в подводной «капсуле» на побережье Пуэрто-Линдо (Панама), в Карибском море.

Известно, что подводная резиденция Коха составляет около 100 квадратных метров. На станции есть туалет, телевизор, компьютер, кровать, велотренажер, солнечная батарея, спутниковый интернет и несколько вентиляторов. Однако нормального душа под водой, увы, нет, поэтому мужчина сказал, что сильнее всего скучает именно по этой роскоши.

Это не особенно сложно. Я совсем не чувствую, что страдаю здесь, внизу.

Рюдигер Кох
аэрокосмический инженер, живет на подводной станции более 2 месяцев

Кох погрузился под толщи воды 26 сентября, он планирует «всплыть на поверхность» только 24 января 2025 года, чтобы провести под водой 120 дней и установить новый мировой рекорд.

Текущий рекорд по продолжительности проживания на стационарной подводной станции составляет 100 дней. Он был установлен Джозефом Дитури у побережья Флориды в 2023 году.

Достижения бывают разными. Ранее рассказывали, что фанат франшизы «Ходячие мертвецы» попал в Книгу рекордов Гиннесса.