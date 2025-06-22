Немец против нацистов. Чего не успел доделать советский разведчик Николай Гефт

Журналисты-западники изображают депортацию народов как повод для ненависти к советской власти. Вы удивитесь, но советские немцы не только продолжали верить в ее идеалы, но и отдавали жизнь за советскую Родину. Таким был разведчик, немец по национальности, Николай Гефт.
Как Николай Гефт попросился в разведку
Он родился в 1911 году в Одессе в семье революционера и ветерана Гражданской войны, директора театра Артура Гефта. После окончания школы работал на судоремонтном заводе, затем окончил техникум и Институт водного транспорта. Перед войной инженеры были востребованы, и Гефт поездил по стране — работал на предприятиях Архангельска, на Каспии. Перед самым началом Великой Отечественной войны был переведен в мастерские Черноморского флота, но осенью 1941 года вместе с женой Анной и сыновьями Володей и Костей был депортирован в Казахстан.
Спустя год его перевели в Челябинск — строить металлургический комбинат. По одним источникам — ему, как немцу, знающему немецкий язык, предложили сотрудничать с НКВД и после окончания разведшколы отправиться на задание в тыл врага. По другим — он сам попросился в разведчики. Требовал, чтобы его проверили и доверили задание. Объяснял, что сделать качественную легенду не составит труда — ведь мало того что он «фольксдойче», так еще и родители у него остались в Одессе.
Его действительно проверили и, убедившись в верности советскому строю, дали псевдоним Злотников и отправили в школу разведчиков. Его семья смогла переехать в Батуми, где Анна устроилась работать в Морской клуб, а дети пошли в детсад. Семья не бедствовала благодаря аттестату Николая.
Николай Гефт в оккупированной Одессе
После окончания разведшколы Николая Гефта забросили через линию фронта. Он должен был вернуться в родную Одессу и создать там подполье на судоремонтных предприятиях. По легенде, которую придумали в НКВД, Гефта мобилизовали на фронт, где он добровольно сдался нацистам, был освобожден из лагеря для военнопленных как фольксдойче и возвращался домой, к родителям.
В Одессе Гефт устроился инженером-механиком на предприятие «Стройнадзор». Это позволило ему получить пропуск в порт и на судоремонтные предприятия бывшего завода имени Андре Марти, где обслуживались немецкие военные корабли. Гефт не только умело добывал информацию о передвижении нацистских судов и военных грузов, но и создал разветвленную агентурную сеть на заводах и в порту.
Со стороны могло показаться, что Гефт даже выслуживается перед новыми хозяевами города. Весной 1944 года он пошел на повышение — был назначен на судоремонтный завод № 1 главным инженером. Работать приходилось буквально под прицелом двух огней — с одной стороны за ним следили нацисты, с другой — следили и ненавидели соседи и вчерашние друзья.
Тем не менее работа шла. Гефту удалось наладить связь с профессором Одесского индустриального института Эдуардом Лопатто, который преподавал химию.
В домашней лаборатории Лопатто производил взрывчатку, замаскированную под куски угля, и передавал их Гефту. Гефт передавал агентам, работающим на заводах, а те незаметно подбрасывали «угольки» в партии угля, который грузили в бункеры военных кораблей нацистов. Когда вдали от берега такой «уголек» попадал в топку, происходило громкое «бум!», которое было сложно связать с одесскими заводами и которое можно принять за советскую мину.
Таким образом, были произведены диверсии на двух противолодочных кораблях — КТ-39 и РВ-204, на барже «Шпрея» и транспортнике «Вессель». Ни один из этих кораблей так и не прибыл в порт назначения.
Русский немец Николай Гефт
Связным у Гефта был Валерьян Бурзи — тоже этнический немец. В «Повести о чекисте» Виктора Михайлова есть такой эпизод: Бурзи приходит в Одессу к Гефту. Оба немца сидят на берегу моря и разговаривают:
— Скажи, Валерий, большая идет сила? — спрашивает Гефт товарища о наступлении советских войск.
— Сила огромная! — отвечает тот. — Я даже не думал, что у нас столько резервов и есть такая техника! Смотришь на все это и проникаешься гордостью, что ты русский!
— У синего моря сидели на бревне два немца и задавались русской гордостью! — съюморил в ответ Гефт.
Был этот разговор на самом деле или автор его выдумал, не суть важно. Он прекрасно передавал то, что ощущали в годы войны сотни тысяч советских людей.
Гефт в укрытии. Освобождение Одессы
Когда советские войска стали подходить к Одессе, немцы решили эвакуировать судоремонтные заводы, а рабочих угнать в Германию. Гефт спас несколько сот человек, заявив начальству, что они больны тифом. Часть подпольщиков ушла в катакомбы, а сам он с товарищами, предварительно подорвав немецкие склады, был вынужден скрыться в убежище, устроенном в доме одного из своих товарищей — Ивана Рябошапченко.
Он не смог уберечь родителей — немцы угнали их в Германию. Его товарищи рассказывали, что Гефт буквально метался по маленькой комнате. Ему хотелось с оружием в руках освобождать родной город. Но на троих у разведчиков был всего один пистолет. Да и понимал он, что у разведчиков совсем другие задачи.
10 апреля 1944 года Одесса была освобождена.
Николай Гефт в Польше
1 июля 1944 года в Одессу вернулась жена Гефта Анна с детьми. Но счастье было недолгим. Уже 30 июля Гефт выехал в Киев для комплектования диверсионной группы «Авангард». Ее должны были забросить в Польшу, северо-восточнее Кракова. Помощником Гефта был Бурзи, а из прежних подпольщиков в группу вошел Василий Тихонин.
В ночь на 7 августа группа была заброшена самолетом в тыл врага. Своими действиями диверсионная группа должна была внести неразбериху в снабжение гитлеровцев на фронте и уничтожить как можно больше техники противника.
Первое же задание было выполнено с успехом — под откос пошел эшелон с техникой нацистов на железной дороге Слькуж — Рогачев. Затем была уничтожена колонна автомашин с боеприпасами на дороге Киджеюв — Мехув. Затем десантники подорвали мост с эшелоном немцев на железной дороге Краков — Берлин. Больше отряд Гефта ничего не успел сделать.
28 августа у села Седлец Гефт с товарищами нарвались на засаду карателей и попали в клещи. Он приказал десантникам отходить группами по два-три человека, а сам вместе с радисткой остался прикрывать отход. Позже стало известно, что Гефт полностью расстрелял боекомплект, оставив последний патрон для себя. Радистка Вера была убита осколком.
Его отряд возглавил Бурзи. Продвигаясь к границе с Чехословакией, десантники яростно били врага, мстя за смерть командира. Когда Валерьян Бурзи был убит на границе Польши и Чехословакии, во главе группы встал Тихонин. Он не только выполнил задание, но прошел всю войну и вернулся в родную Одессу. Туда же в 1946 году вернулись родители Гефта.
О биографии Николая Гефта в СССР было снято два фильма: «Схватка» и «Повесть о чекисте».
Майя Новик