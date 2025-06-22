Немец против нацистов. Чего не успел доделать советский разведчик Николай Гефт

Спустя год его перевели в Челябинск — строить металлургический комбинат. По одним источникам — ему, как немцу, знающему немецкий язык, предложили сотрудничать с НКВД и после окончания разведшколы отправиться на задание в тыл врага. По другим — он сам попросился в разведчики. Требовал, чтобы его проверили и доверили задание. Объяснял, что сделать качественную легенду не составит труда — ведь мало того что он «фольксдойче», так еще и родители у него остались в Одессе.