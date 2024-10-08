Немец попытался вывезти из России столетний самовар. Почему это запрещено

Псковские таможенники не допустили вывоз за границу культурной ценности. Они заметили в багаже немца самовар, изготовленный более 100 лет назад, сообщают в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).
Вывоз такого товара без заключения Министерства культуры России запрещен. Было возбуждено два дела об административном правонарушении.
В ФТС также рассказали о том, что уссурийские таможенники нашли незадекларированные гаджеты у двух туристок. Россиянки попытались ввезти шесть ноутбуков и 57 телефонов. Товары изъяли и направили на экспертизу, кроме того, возбудили дела об административном правонарушении.
В июне 2024 года в аэропорту Шереметьево, в «зеленом» коридоре, таможенники остановили 52-летнего пассажира из Дубая. Оказалось, что он вез синтетические бриллианты и алмазы на 10 млн руб. По словам мужчины, он планировал украсить ими домашний кухонный гарнитур. Всего у него нашли 206 камней. Путешественник вез их в металлическом боксе, завернутом в футболку.
На днях в Бурятии таможенники пресекли незаконный вывоз мускуса кабарги на 25 млн руб. Было изъято 259 дериватов весом более 8 кг. Кабаргу называют саблезубым или клыкастым оленем. Из-под верхней губы у самцов такого парнокопытного оленевидного животного торчат десятисантиметровые зубы, которые животные используют в турнирный боях. Мускус кабарги ценят в восточной медицине, кроме того, его используют в парфюмерии.