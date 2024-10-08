Немец попытался вывезти из России столетний самовар. Почему это запрещено

В июне 2024 года в аэропорту Шереметьево, в «зеленом» коридоре, таможенники остановили 52-летнего пассажира из Дубая. Оказалось, что он вез синтетические бриллианты и алмазы на 10 млн руб. По словам мужчины, он планировал украсить ими домашний кухонный гарнитур. Всего у него нашли 206 камней. Путешественник вез их в металлическом боксе, завернутом в футболку.