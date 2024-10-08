Немцам разрешили использовать «апостроф дураков»

В Германии многие критикуют решение совета. Так, немецкий таблоид Bild написал, что от таких изменений правил «волосы встают дыбом». Однако, по мнению лингвиста Анатоля Штефановича из Свободного университета Берлина, подобное написание не следует считать простым заимствованием из английского, изменение, скорее, связано с необходимостью более точного различения смыслов. Например, Andreas Bar может быть как «Баром Андреа», так и «Баром Андреаса».