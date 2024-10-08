Немцам разрешили использовать «апостроф дураков»

Совет по немецкому правописанию занимается выработкой и обновлением норм немецкой орфографии и пунктуации и работает при Институте немецкого языка в Мангейме. Изменение, разрешающее подобное употребление апострофа, совет внес в правила, которыми руководствуются в школах, госучреждениях и др. Ранее такое употребление апострофа строго запрещалось.
В Германии многие критикуют решение совета. Так, немецкий таблоид Bild написал, что от таких изменений правил «волосы встают дыбом». Однако, по мнению лингвиста Анатоля Штефановича из Свободного университета Берлина, подобное написание не следует считать простым заимствованием из английского, изменение, скорее, связано с необходимостью более точного различения смыслов. Например, Andreas Bar может быть как «Баром Андреа», так и «Баром Андреаса».
«При взаимодействии языка с другим престижным языком мы обычно видим заимствование словарного запаса, а не грамматики, — считает господин Штефанович.— В консервативных кругах существует устойчивая традиция беспокоиться по поводу иностранного влияния на немецкий язык. Когда-то это был французский, а теперь в основном английский».