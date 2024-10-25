Некурящие. Врач рассказал, имеет ли смысл запрещать сигареты взрослым

— Подход к каким-либо запретам должен быть комплексным. С медицинской точки зрения, употребление никотиносодержащей продукции крайне негативно сказывается на здоровье не только конкретных людей, но и населения в целом. Несомненно, продажа табачных изделий несовершеннолетним должна быть запрещена, поскольку растущий организм наиболее подвержен токсическому воздействию, что впоследствии приводит к росту хронических заболеваний. Помимо законодательных ограничений важную роль играет просветительская деятельность, в частности в детских садах, школах и самое главное в семье.