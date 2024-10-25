Некурящие. Врач рассказал, имеет ли смысл запрещать сигареты взрослым

Появилась инициатива полностью запретить продавать табак всем гражданам России, которые родились после 2009 года. А что об этом думают врачи. Об этом aif.ru рассказал к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Олег Морунов:
— Подход к каким-либо запретам должен быть комплексным. С медицинской точки зрения, употребление никотиносодержащей продукции крайне негативно сказывается на здоровье не только конкретных людей, но и населения в целом. Несомненно, продажа табачных изделий несовершеннолетним должна быть запрещена, поскольку растущий организм наиболее подвержен токсическому воздействию, что впоследствии приводит к росту хронических заболеваний. Помимо законодательных ограничений важную роль играет просветительская деятельность, в частности в детских садах, школах и самое главное в семье.
Однако, что касается ограничений для взрослых, то нужно учитывать наличие различных аспектов в жизни людей, например, социальных, экономических или правовых, поэтому решение должно быть принято с учётом мнения экспертов различных специальностей.