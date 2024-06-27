Некрепкий союз. Психолог назвала самый опасный год для брака

Как бы ни казалось странным (ведь еще во всю идет конфетно-букетный период, а партнеры нередко еще носят «розовые» очки), наиболее важным годом брака с точки зрения вероятности развода считается первый год совместной жизни. Ведь в этот период супруги еще только знакомятся друг с другом, адаптируются к новым ролям, обязанностям, сталкиваются с трудностями совместного проживания и построения отношений. В первый год семейной жизни большинство молодых пар встречаются с такими проблемами, как несоответствие ожиданий, различия в ценностях и убеждениях, недостаток коммуникации и конфликты, что может привести к разочарованию друг в друге и последующему распаду брака.