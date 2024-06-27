Некрепкий союз. Психолог назвала самый опасный год для брака

Крепкая семья — мечта многих. Однако на деле далеко не все молодые доживают вместе до глубокой старости. Статистика разводов довольно внушительна. А специалисты отмечают, что есть ряд дат, когда разводы случаются чаще. Какие же годы брака наиболее опасны с точки зрения развода, aif.ru рассказала психолог Анна Сухова.
Первый год
Как бы ни казалось странным (ведь еще во всю идет конфетно-букетный период, а партнеры нередко еще носят «розовые» очки), наиболее важным годом брака с точки зрения вероятности развода считается первый год совместной жизни. Ведь в этот период супруги еще только знакомятся друг с другом, адаптируются к новым ролям, обязанностям, сталкиваются с трудностями совместного проживания и построения отношений. В первый год семейной жизни большинство молодых пар встречаются с такими проблемами, как несоответствие ожиданий, различия в ценностях и убеждениях, недостаток коммуникации и конфликты, что может привести к разочарованию друг в друге и последующему распаду брака.
Три года
Есть популярное мнение о том, что любовь живет три года — это выражение является уже поговоркой, которая означает, что в начале отношений все кажется идеальным и влюбленные находятся на пике своих чувств. Однако со временем страсть и влечение могут постепенно угасать, и если не проявлять усилий для поддержания отношений, они могут закончиться примерно через три года.
Это не значит, что любовь обязательно должна закончиться через этот срок. Чтобы строить крепкие и здоровые отношения, необходимо вкладывать усилия и взаимопонимание со стороны обоих партнеров. В том случае, когда оба будут работать над партнерскими отношениями и проявлять внимание друг к другу, любовь может продолжаться на протяжении многих лет.
Профилактика развода в первые годы
Чтобы предотвратить распад пары в первые года брака, важно соблюдать следующие рекомендации:
Коммуникация: открытость и честность в общении помогут избежать недопонимания и конфликтов. Слушайте ваших партнеров, высказывайте свои чувства и ожидания.
Уважение: цените своего партнера, его мнения и чувства. Помните, что вы оба уникальны, и уважение различий помогает создать гармоничные отношения.
Терпимость и сострадание: понимание и поддержка в трудных моментах помогут укрепить вашу связь. Будьте готовы понимать и принимать друг друга по-настоящему.
Совместные усилия: работа над отношениями требует усилий со стороны обоих партнеров.
Постоянное движение к целям: важно не останавливаться и стремиться к чему-то новому, к улучшению отношений и личностному росту. Ищите возможности для обучения, разнообразия и новых впечатлений.
Соблюдение этих простых рекомендаций может помочь создать крепкие и долговременные отношения в первый год брака и в дальнейшем предотвратить возможные проблемы и развод.
Семь лет
Существует кризис 7 лет брака, когда могут возникнуть различные причины расставания, такие как:
Рутина и повседневность: со временем отношения могут упасть в рутину, жизнь становится предсказуемой, романтика постепенно исчезает. Привычка и монотонность могут приводить к ощущению утраты страсти и привлекательности друг друга.
Несоответствие ожиданиям: за время брака у людей могут появиться новые задачи, цели, ценности и интересы. Если партнеры не смогли сориентироваться и адаптироваться к изменениям внутри себя и в своих отношениях, это может привести к расхождению взглядов и целей.
Кризис среднего возраста: спустя семь лет брака люди также могут столкнуться с кризисом среднего возраста, когда возникают сомнения в своей жизненной позиции, целях и значении отношений. Это может привести к поиску новых смыслов и изменениям в том числе и в личной жизни.
Недостаток общих ценностей: со временем могут проявиться различия во взглядах на воспитание детей, управление финансами, образ жизни и другие аспекты семейной жизни. Если партнеры не смогут найти компромисс и уважать чужие позиции, то это может стать причиной конфликтов и разладов.
Недовольство в отношениях: Важно, чтобы оба партнера понимали, что они удовлетворены и чувствовали себя счастливыми в отношениях. Если один из партнеров чувствует недостаток внимания, поддержки, интимности или уважения, это может быть причиной для разрыва отношений.
11−13 лет
Здесь свои причины, из-за чего брак начинает казаться ненужным. В их числе:
Изменение личностей: люди могут с течением времени измениться и развиться в разные стороны, что может привести к расхождению интересов и ценностей.
Рутина и отсутствие страсти: после многолетних отношений многие пары могут столкнуться с рутиной и отсутствием страсти, что может привести к желанию начать новую жизнь.
Неудовлетворенность в отношениях: некоторые пары могут столкнуться с проблемами в общении, доверии или интимной жизни, что может создать недовольство и разочарование.
Материальные и обстоятельственные причины: изменения в финансовом положении, работе или обстоятельствах жизни могут оказать давление на отношения и привести к разводу.
Неудовлетворенность личным ростом: некоторые люди могут почувствовать необходимость в личном развитии, что может привести к желанию завершить брак и начать новую главу в жизни.
23−25 лет
Казалось бы, уже прожито столько лет вместе, супруги изучили друг друга практически до мельчайших деталей и даже говорят в унисон. Уже есть много общего — от воспоминаний до имущества. И вдруг — развод. И здесь тоже есть свои причины:
Неудовлетворенность в интимной сфере: проблемы с сексуальной жизнью могут стать серьезным причиной, которая и конечном итоге приведет к разрыву брака.
Проблемы доверия: бездействие или измена партнера могут стать причиной доверия и недовольства в отношениях.
После того как дети выросли и покинули дом, некоторые пары могут обнаружить, что их брак уже не имеет того значения, что и раньше.
Как избежать развода на любом этапе брака?
Важно правильно оценивать общение между партнерами — не стоит его недооценивать. Важно открыто обсуждать свои чувства, потребности и ожидания с партнером. Это поможет избежать недопонимания и конфликтов.
Обязательно надо иметь уважение — ведь каждый человек достоин его. Уважайте партнера, его мнение и чувства. У каждого может быть свое мнение.
Не стоит игнорировать доверие, а также испытывать его. Доверие играет важную роль в отношениях. Постарайтесь быть открытым и честным со своим партнером.
В браке никуда и без компромиссов. Важно уметь идти на уступки и искать компромиссы в отношениях. Это поможет избежать конфликтов и сохранить гармонию.
Партнеры должны оказывать друг другу постоянную поддержку. Поддержка и понимание со стороны партнера важны для адекватного партнерства. Показывайте заботу в трудные моменты и радуйтесь вместе в хорошие.
На любом этапе брака, даже если вы уже полжизни вместе, нельзя забывать о таком важном пункте, как проводить время вдвоем. Уделяйте достаточно времени друг другу, чтобы укрепить свои отношения и поддерживать близость.
И, конечно же, важно постоянно работать над собой и над своими эмоциями, чтобы не переносить свои проблемы на партнера и не создавать лишних конфликтов.