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Некрасивый голос: что это такое и можно ли его исправить

Существуют особенности голоса, которые делают его «некрасивым». Например, зажатый, неуверенный, «голос в себя», или когда человек бубнит под нос. Действительно ли бывают некрасивые голоса и можно ли с этим что-то сделать, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по голосу и профессионального диктора Сергея Вострецова.

Источник: Reuters

Существуют ли «некрасивые голоса»

По его мнению, некрасиво, если человек говорит нечетко, — слушать и понимать его непросто. Неубедительно звучит монотонный голос, без посыла, слишком высокий. У красивого голоса — свои особенности. Он вселяет уверенность, расслабленность, отсутствие тревоги.

При этом, если разобраться, то некрасивых голосов не бывает, заверил эксперт.

— Человек может «звучать» не слишком привлекательно для окружающих, если он сам не уверен в себе, а потому и зажимает свои голосовые связки. Зажатые связки влияют на то, как он говорит, — голос становится невнятным, неуверенным, неубедительным. Именно так и воспринимается сказанное, — пояснил собеседник «ВМ».

Часто бывает, что собственный голос кажется человеку некрасивым, заметил диктор:

— Одно дело слышать его в своей голове, в своих фантазиях, ассоциируя с определенным образом, и совсем другое — услышать в записи. Его звук обычно диссонирует с тем, как человек себя воспринимает и слышит. Из-за этого возникает ощущение, что голос звучит некрасиво, человек еще больше начинает зажиматься.

Главная проблема «некрасивого голоса», как считает эксперт, это невозможность донести все мысли, которыми хотелось бы поделиться.

— Из-за неуверенности в себе одни начинают говорить слишком тихо, другие — слишком громко и быстро. И скорость, и громкость влияют на тембр голоса. Чем быстрее и громче мы говорим, тем выше становится тембр, тем более раздражающе для окружающих звучит голос, — отметил специалист.

Упражнения для голоса

Диктор рассказал, что есть несколько способов, которые помогают бороться с некрасивым голосом, приобрести уверенность и глубину в звучании:

«Глухая бабушка»

Для начала нужно научиться говорить спокойно, не торопясь, громко, но при этом не крича. Можно потренироваться на упражнении «глухая бабушка», представив, что в соседней комнате сидит бабушка, которая плоховато слышит, и ей нужно рассказать что-то внятно и без крика. Для этого голос должен стать громче и объемнее, но голосовые связки при этом не должны напрягаться.

Голосовая опора

Чтобы снять напряжение со связок, нужно найти голосовую опору. Голосовая опора — это диафрагма, которая находится в тонусе. Она, как и голос, напрямую связана с дыханием, ведь голос — это озвученное дыхание. Если не научиться правильно дышать, то он будет слабым и не очень красивым.

Нужно уметь распределять свое дыхание на всю фразу целиком, чтобы его хватало до конца предложения — и первые слова, и окончания последних должны звучать четко и уверенно. В ситуациях, когда предложение длинное, а потому дыхания может не хватить, необходимо уметь находить в этом предложении логические паузы и в этих паузах делать вдох, чтобы иметь возможность договорить.

Чтение вслух

Одно из упражнений, помогающее самостоятельно развивать красоту голоса, — ежедневное чтение по 2−3 страницы вслух. В процессе можно представить, что вы читаете той самой бабушке из примера выше: важно следить за дыханием, темпом, силой голоса.

— Регулярно занимаясь, вы сможете натренировать свое дыхание, сделаете голос более выносливым, уверенным и красивым, — добавил Вострецов.