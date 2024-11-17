Некрасивый голос: что это такое и можно ли его исправить

Для начала нужно научиться говорить спокойно, не торопясь, громко, но при этом не крича. Можно потренироваться на упражнении «глухая бабушка», представив, что в соседней комнате сидит бабушка, которая плоховато слышит, и ей нужно рассказать что-то внятно и без крика. Для этого голос должен стать громче и объемнее, но голосовые связки при этом не должны напрягаться.