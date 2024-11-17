Некрасивый голос: что это такое и можно ли его исправить

Существуют ли «некрасивые голоса»
По его мнению, некрасиво, если человек говорит нечетко, — слушать и понимать его непросто. Неубедительно звучит монотонный голос, без посыла, слишком высокий. У красивого голоса — свои особенности. Он вселяет уверенность, расслабленность, отсутствие тревоги.
При этом, если разобраться, то некрасивых голосов не бывает, заверил эксперт.
— Человек может «звучать» не слишком привлекательно для окружающих, если он сам не уверен в себе, а потому и зажимает свои голосовые связки. Зажатые связки влияют на то, как он говорит, — голос становится невнятным, неуверенным, неубедительным. Именно так и воспринимается сказанное, — пояснил собеседник «ВМ».
Часто бывает, что собственный голос кажется человеку некрасивым, заметил диктор:
— Одно дело слышать его в своей голове, в своих фантазиях, ассоциируя с определенным образом, и совсем другое — услышать в записи. Его звук обычно диссонирует с тем, как человек себя воспринимает и слышит. Из-за этого возникает ощущение, что голос звучит некрасиво, человек еще больше начинает зажиматься.
Главная проблема «некрасивого голоса», как считает эксперт, это невозможность донести все мысли, которыми хотелось бы поделиться.
— Из-за неуверенности в себе одни начинают говорить слишком тихо, другие — слишком громко и быстро. И скорость, и громкость влияют на тембр голоса. Чем быстрее и громче мы говорим, тем выше становится тембр, тем более раздражающе для окружающих звучит голос, — отметил специалист.
Упражнения для голоса
Диктор рассказал, что есть несколько способов, которые помогают бороться с некрасивым голосом, приобрести уверенность и глубину в звучании:
«Глухая бабушка»
Для начала нужно научиться говорить спокойно, не торопясь, громко, но при этом не крича. Можно потренироваться на упражнении «глухая бабушка», представив, что в соседней комнате сидит бабушка, которая плоховато слышит, и ей нужно рассказать что-то внятно и без крика. Для этого голос должен стать громче и объемнее, но голосовые связки при этом не должны напрягаться.
Голосовая опора
Чтобы снять напряжение со связок, нужно найти голосовую опору. Голосовая опора — это диафрагма, которая находится в тонусе. Она, как и голос, напрямую связана с дыханием, ведь голос — это озвученное дыхание. Если не научиться правильно дышать, то он будет слабым и не очень красивым.
Нужно уметь распределять свое дыхание на всю фразу целиком, чтобы его хватало до конца предложения — и первые слова, и окончания последних должны звучать четко и уверенно. В ситуациях, когда предложение длинное, а потому дыхания может не хватить, необходимо уметь находить в этом предложении логические паузы и в этих паузах делать вдох, чтобы иметь возможность договорить.
Чтение вслух
Одно из упражнений, помогающее самостоятельно развивать красоту голоса, — ежедневное чтение по 2−3 страницы вслух. В процессе можно представить, что вы читаете той самой бабушке из примера выше: важно следить за дыханием, темпом, силой голоса.
— Регулярно занимаясь, вы сможете натренировать свое дыхание, сделаете голос более выносливым, уверенным и красивым, — добавил Вострецов.