Некоторым россиянам посоветовали отказаться от супов

Эксперт посоветовала пациентам с холециститом, гастритом, панкреатитом и энтероколитом не есть супы вроде солянки, борща и харчо.
Как указала Сухорукова, если человек с вышеуказанными заболеваниями съест жирный суп, то может ощутить боль и жжение в подложечной области. Данные симптомы являются типичными для обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Ранее диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым россиянам следует отказаться от белого риса. По словам эндокринолога, белый шлифованный круглый рис не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирение мили предожирением.