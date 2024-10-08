Некоторым россиянам посоветовали отказаться от супов

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) не рекомендуется есть супы на жирных и насыщенных мясных бульонах, так как они могут спровоцировать обострение имеющихся болезней. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.