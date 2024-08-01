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Некоторые виды темного шоколада содержат тяжелые металлы. Стоит ли беспокоиться?

Ученые обнаружили, что темный шоколад и какао-продукты может содержать свинец и кадмий в количествах, превышающих норму. Разбираемся, опасно ли это для здоровья.

Источник: Freepik

Согласно исследованию, проведенному Университетом Джорджа Вашингтона и компанией ConsumerLab, некоторые виды темного шоколада и какао-продуктов содержат свинец и кадмий в количествах, превышающих нормы по содержанию тяжелых металлов. Однако ученые уверяют, что результаты исследования не являются причиной для отказа от употребления темного шоколада. Дело в том, что обнаруженные тяжелые металлы не представляют значительного риска для здоровья человека, если употреблять шоколад и какао-продукты в рамках установленной нормы.

Кроме того, некоторые исследования, напротив, показывают, что, несмотря на наличие металлов, флавоноиды (природные антиоксиданты), содержащиеся в темном шоколаде, могут снизить риск сердечных заболеваний и высокого кровяного давления.

Почему в темном шоколаде и какао-продуктах содержатся металлы?

Считается, что кадмий, содержащийся в почве, может передаваться растущему какао-дереву, что приводит к «естественному загрязнению». Свинец же, вероятно, попадает в продукты в процессе сушки, переработки или упаковки продуктов.

Чем опасно злоупотребление шоколадом и какао-продуктами?

Если вы являетесь сладкоежкой, нужно учесть, что хроническое воздействие свинца и кадмия может повлиять на нарушение функций почек. Поэтому лучше отказаться от чрезмерного употребления черного шоколада и какао-продуктов.

Кому стоит быть «начеку»?

Научно доказано, что младенцы, маленькие дети и беременные женщины особенно уязвимы к воздействию свинца и кадмия. Ученые считают, что длительное воздействие металлов на ранних стадиях развития связано с более высоким риском снижения уровня IQ. Соответственно, детям и беременным женщинам стоит умерить аппетиты в отношении черного шоколада и какао-продуктов.

Итак, какая безопасная норма темного шоколада в день?

В исследовании Университета Тулейна, опубликованном в июне этого года, было отмечено, что употребление одной унции (28−30 г) темного шоколада в день «не представляет опасности для здоровья взрослых». Именно эта «доза» и является безопасной.

О том, как выбрать качественный шоколад, рассказал эксперт.

Кристина Корчанова