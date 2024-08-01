Некоторые виды темного шоколада содержат тяжелые металлы. Стоит ли беспокоиться?

Согласно исследованию, проведенному Университетом Джорджа Вашингтона и компанией ConsumerLab, некоторые виды темного шоколада и какао-продуктов содержат свинец и кадмий в количествах, превышающих нормы по содержанию тяжелых металлов. Однако ученые уверяют, что результаты исследования не являются причиной для отказа от употребления темного шоколада. Дело в том, что обнаруженные тяжелые металлы не представляют значительного риска для здоровья человека, если употреблять шоколад и какао-продукты в рамках установленной нормы.