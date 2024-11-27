Некоторые растения могут быть охотниками. Видео

Пожалуй, самым ярким примером является венерина мухоловка — одно из самых удивительных хищных растений. Ее родной дом — болота в Северной и Южной Каролине (США), однако выращивают необычное растение по всему миру. Этот хищник привлекает жертв своим сладковатым ароматом: как только ничего не подозревающая муха или другое насекомое коснется чувствительных волосков внутри цветка, ловушка захлопывается за рекордные 0,1 секунды. Больше интересных фактов о венериной мухоловке рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.