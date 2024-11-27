Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некоторые растения могут быть охотниками. Видео

Пожалуй, самым ярким примером является венерина мухоловка — одно из самых удивительных хищных растений. Ее родной дом — болота в Северной и Южной Каролине (США), однако выращивают необычное растение по всему миру. Этот хищник привлекает жертв своим сладковатым ароматом: как только ничего не подозревающая муха или другое насекомое коснется чувствительных волосков внутри цветка, ловушка захлопывается за рекордные 0,1 секунды. Больше интересных фактов о венериной мухоловке рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Ранее рассказывали, как тренируются астронавты перед полетом в космос.