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Некоторые люди боятся быть похороненными заживо

Рассказываем, что такое тафофобия, в коротком видео.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail