Некоторые лекарства и косметика повышают чувствительность к УФ-лучам

Доктор Кавех Незафати, ассистент профессора дерматологии в Юго-Западном медицинском центре Университета Техаса, рассказал, что есть множество причин, по которым нужно ограничивать пребывание на солнце. Например, это влияние внешних факторов, таких как лекарства и косметика, которые могут повысить чувствительность кожи к УФ-лучам. Так, в ряде препаратов есть вещества, которые при взаимодействии с ультрафиолетовым излучением способны вызвать негативные реакции на коже. Они зависят от дозировки и времени, проведенного на солнце. Например, лекарства для снижения артериального давления, такие как гидрохлоротиазид, могут повысить риск солнечных ожогов.