Некоторые лекарства и косметика повышают чувствительность к УФ-лучам

Доктор Кавех Незафати, ассистент профессора дерматологии в Юго-Западном медицинском центре Университета Техаса, рассказал, что есть множество причин, по которым нужно ограничивать пребывание на солнце. Например, это влияние внешних факторов, таких как лекарства и косметика, которые могут повысить чувствительность кожи к УФ-лучам. Так, в ряде препаратов есть вещества, которые при взаимодействии с ультрафиолетовым излучением способны вызвать негативные реакции на коже. Они зависят от дозировки и времени, проведенного на солнце. Например, лекарства для снижения артериального давления, такие как гидрохлоротиазид, могут повысить риск солнечных ожогов.
«Ультрафиолетовые лучи взаимодействуют с лекарством, превращая его в соединение, способное повреждать клетки кожи. Подобное воздействие оказывают и некоторые антибиотики, такие как ципрофлоксацин и доксициклин, используемые для лечения инфекций», — объяснил Незафати.
Сделать кожу более уязвимой к солнцу может и косметика. Прежде всего это касается средств, в которых есть омолаживающие ингредиенты. Например, сыворотки с ретинолом и эксфолианты, содержащие альфа- и бета-гидроксикислоты, часто используются для улучшения текстуры и осветления кожи, но они способствуют удалению верхнего слоя мертвых клеток, облегчая проникновение УФ-лучей.
Кроме того, опасны в этом плане некоторые продукты и напитки. Например, сок лайма может вызвать кожную реакцию при контакте с солнцем. Дело в том, то в напитке содержатся фурокумарины, которые активируются ультрафиолетовыми лучами и могут вызвать зуд, отеки и пузыри. В связи с этим нужно хорошо мыть руки после работы с цитрусовыми.
Негативное влияние на кожу оказывают UVA- и UVВ-лучи. Избежать последствий их воздействия помогает крем с SPF. Недавно специалисты рассказали, как именно он защищает кожу.
Айгуль Сабитова