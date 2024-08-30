Некогда одинокий койот из Центрального парка нашел любовь

По данным Охраны Центрального парка в Нью-Йорке, койоты, близкие родственники волков, были впервые замечены в окрестностях города в 1930-х годах. За последние годы случаи появления койотов в Нью-Йорке стали крайне распространенными. С 2019 года их численность значительно увеличилась после того, как дикие щенки выбрали в качестве прибежища — Центральный парк.
На протяжении некоторого времени жители «Большого яблока» наблюдали за одиноким койотом, грустно скитающимся по окрестностям парка. Однако недавно проект «Готэмский койот» сообщил, что он наконец нашел себе подружку — самку шакала.
Эксперты утверждают, что изначально они объединились, чтобы выжить. Но из-за того, что большинство койотов моногамы, предполагается, что некогда одинокий волк и самка шакала образовали романтическую пару.
Сообщается, что койоты, как правило, застенчивы и избегают людей, поэтому новоиспеченная «пара» не опасна для гостей парка.
Тем временем фотоловушка национального парка в Миннесоте запечатлела редкую канадскую рысь.