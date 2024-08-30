Некогда одинокий койот из Центрального парка нашел любовь

По данным Охраны Центрального парка в Нью-Йорке, койоты, близкие родственники волков, были впервые замечены в окрестностях города в 1930-х годах. За последние годы случаи появления койотов в Нью-Йорке стали крайне распространенными. С 2019 года их численность значительно увеличилась после того, как дикие щенки выбрали в качестве прибежища — Центральный парк.