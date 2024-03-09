Неизвестный Гагарин: какие факты рассекретили из личного дела первого космонавта

Рассекреченные данные
Сведения из личного дела космонавта Юрия Гагарина опубликовал журнал «Русский космос», основываясь на рассекреченных госкорпорацией «Роскосмос» делах.
Так, например, в документах говорится, что дочь известного космонавта родилась 10 апреля 1959 года. Однако в ее личной биографии указано, что она появилась на свет 17 апреля.
Стали известны и точные даты присвоения космонавту воинских званий. Так, после окончания летного училища 5 ноября 1957 года Гагарину присвоили звание «лейтенант».
Очередное повышение в звании он получил во время службы в военно-морской авиации. Известно, что капитаном Гагарин так и не стал. Но вот благодаря своему космическому полету вокруг Земли он «перепрыгнул» эту ступень и стал сразу майором. Соответствующий факт подтверждается записью в личном деле. В документе указано, что звание «майор» Гагарину присвоено 12 апреля 1961 года.
Однако в служебно-политической характеристике курсанта 1-го Чкаловского Военно-авиационного училища летчиков имени К. Е. Ворошилова по итогам обучения было указано, что Гагарин продолжит дальнейшее обучение летному делу в истребительной авиации ВВС СА. Кроме того, характеристика утверждена заместителем командира.
Также выяснилось, что в декабре 1949 года, обучаясь в пятом классе, он вступил во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) и получил комсомольский билет. Спустя одиннадцать лет, когда он находился уже в отряде космонавтов, Гагарин стал членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и обладателем партбилета. Уточняется, что ранее такие данные нигде не сообщались.
«Лидер в космосе и по жизни»
Старший научный сотрудник Музея космонавтики в Москве Денис Прудник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что самым необычным фактом, который также стал известен относительно недавно, считает то, что весной 1949 года Гагарин завершил обучение в шестом классе и уехал в Москву. А потом был зачислен на отделение литейщиков Люберецкого ремесленного училища № 10 при Государственном заводе сельскохозяйственных машин имени А. В. Ухтомского:
— Там он получил технологическую специальность — формовщик-литейщик. Казалось бы, у него совсем другая сфера деятельности, а он овладел и этой профессией, что вызывает уважение и восхищение.
Другие факты, которые поражают исследователей в биографии первого космонавта страны, по словам Прудника, заключаются в том, что Юрий Алексеевич был капитаном команды по баскетболу:
— Известно, что Гагарин был невысокого роста. Более того, он был самым «маленьким» в своей команде по баскетболу, но благодаря лидерским качествам он очень быстро стал капитаном команды. Получается, он был лидером в космосе и по жизни.
К слову, в досье Гагарина указано, что он действительно имел категорию судьи по баскетболу.