Неизвестный Гагарин: какие факты рассекретили из личного дела первого космонавта

Очередное повышение в звании он получил во время службы в военно-морской авиации. Известно, что капитаном Гагарин так и не стал. Но вот благодаря своему космическому полету вокруг Земли он «перепрыгнул» эту ступень и стал сразу майором. Соответствующий факт подтверждается записью в личном деле. В документе указано, что звание «майор» Гагарину присвоено 12 апреля 1961 года.