Неизвестный вандал разрисовывает диких черепах из баллончика

Представители охраны природы Юго-Западной Флориды в Нейплсе (США) рассказали, что к ним поступило несколько среднеазиатских черепах с раскрашенными из баллончика панцирями. У одной из них также была краска на верхней части головы и задней правой ноге. Специалисты пояснили, что из-за токсичности красящего вещества животные болеют и нуждаются в профессиональном лечении. Об этом пишет People.