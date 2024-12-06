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Неизвестный вандал разрисовывает диких черепах из баллончика

Из-за это черепахи сильно болеют и нуждаются в профессиональном лечении.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Conservancy of Southwest Florida

Представители охраны природы Юго-Западной Флориды в Нейплсе (США) рассказали, что к ним поступило несколько среднеазиатских черепах с раскрашенными из баллончика панцирями. У одной из них также была краска на верхней части головы и задней правой ноге. Специалисты пояснили, что из-за токсичности красящего вещества животные болеют и нуждаются в профессиональном лечении. Об этом пишет People.

Не секрет, что панцирь у черепах является «внешней» костью. Покрытие панциря краской препятствует поглощению черепахой ультрафиолетового излучения, из-за чего впоследствии он может деформироваться. Помимо прочего, токсичная краска может попасть в кровоток, а животное, в свою очередь, способно подвергнуться респираторной инфекции из-за вдыхания токсичных паров красящего вещества.

Несмотря на потенциальную опасность, раскрашенные черепахи вовремя были замечены представителями охраны природы, поэтому сейчас животные находятся в «добром здравии». Специалисты уже начали поэтапную очистку панцирей, чтобы не травмировать животных.

Предполагается, что, как только краска будет полностью удалена, животных обследуют и выпустят обратно в дикую природу.

Ранее рассказывали про черепашью контрабанду: китаянка пыталась провезти на байдарке 29 редких черепах.